Scandal diplomatic între Cehia și Belarus din cauza spionajului organizat de KGB-ul de la Minsk

Ministerul de Externe al Belarusului a declarat vineri că a ordonat unui diplomat ceh să părăsească ţara şi a convocat un diplomat polonez de rang înalt la o întâlnire, după ce ambele ţări au expulzat personal diplomatic belarus, relatează Reuters.

Cehia şi Polonia au expulzat luna aceasta diplomaţi belaruşi pentru spionaj. Polonia a arestat, de asemenea, o altă persoană pe care o suspectează că ar fi spion belarus.

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, se află sub sancţiuni occidentale de când Minsk a reprimat protestele faţă de alegerile din 2020, în urma cărora rezultatele oficiale i-au acordat liderului Alexander Lukaşenko o victorie nerecunoscută de opoziţie şi de majoritatea ţărilor occidentale.

Într-un comunicat, ministerul a declarat că expulzarea este „rezultatul unei prejudecăţi cultivate de ani de zile împotriva Belarusului de către autorităţile cehe”.

Belarus a găzduit luna aceasta exerciţii militare majore cu participarea forţelor ruse.

