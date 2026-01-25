Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA

Un general de rang înalt din armata chineză, considerat apropiat al liderului de la Beijing, Xi Jinping, este vizat de acuzații extrem de grave, fiind suspectat că ar fi furnizat Statelor Unite informații sensibile despre programul nuclear al Chinei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Dezvăluirile apar în contextul în care autoritățile de la Beijing au anunțat oficial deschiderea unei anchete disciplinare împotriva a doi înalți oficiali militari.

Ancheta oficială anunțată de Beijing

China a deschis o anchetă la cel mai înalt nivel al armatei împotriva generalului Zhang Youxia, unul dintre cei mai puternici comandanți militari, în timp ce un alt lider al Armatei Populare de Eliberare (PLA), Liu Zhenli, este și el vizat de suspiciuni grave, într-un val de investigații care ridică semne de întrebare legate de corupție, securitate și control politic al armatei.

Sâmbătă, Ministerul Apărării din China a anunțat deschiderea unei investigații împotriva lui Zhang Youxia și Liu Zhenli pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii”, o formulare oficială ce se folosește frecvent în contextul cazurilor de corupție la vârful sistemului militar și politic.

Zhang este vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), organismul care controlează forțele armate ale Chinei, iar Liu este șeful Departamentului de Stat Major al aceleiași structuri, cea mai importantă autoritate militară din stat.

Această decizie face parte dintr-o largă campanie anticorupție și de disciplinare a forțelor armate începută de liderul de la Beijing, Xi Jinping, în ultimii ani, în cadrul căreia mai mulți generali de rang înalt și oficiali ai armatei au fost deja anchetați sau îndepărtați.

Acuzații privind divulgarea de secrete nucleare către SUA

Pe lângă anunțul oficial, surse familiare unei informări interne, citate de The Wall Street Journal, indică faptul că Zhang Youxia este suspectat de acuzații mult mai serioase decât doar corupția.

Într-o ședință a comandanților militari, oficialii chinezi ar fi afirmat că Zhang ar fi furnizat date tehnice sensibile despre programul de arme nucleare al Chinei către Statele Unite, raportate ca scurgeri de informații extrem de grave, și ar fi acceptat sume mari de bani pentru a facilita promovări în rândul ofițerilor în schimbul favorurilor.

De asemenea, Zhang ar fi format grupuri politice în interiorul armatei care ar fi subminat unitatea partidului și i-ar fi ajutat să-l promoveze pe fostul ministru al apărării, Li Shangfu, în schimbul unor sume de bani.

Editor : Ș.A.