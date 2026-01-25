Live TV

Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA

Data publicării:
Screenshot 2026-01-25 224705
Zhang Youxia era considerat unul dintre cei mai apropiați aliați militari ai lui Xi Jinping. FotoȘ Profimedia
Din articol
Ancheta oficială anunțată de Beijing Acuzații privind divulgarea de secrete nucleare către SUA

Un general de rang înalt din armata chineză, considerat apropiat al liderului de la Beijing, Xi Jinping, este vizat de acuzații extrem de grave, fiind suspectat că ar fi furnizat Statelor Unite informații sensibile despre programul nuclear al Chinei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Dezvăluirile apar în contextul în care autoritățile de la Beijing au anunțat oficial deschiderea unei anchete disciplinare împotriva a doi înalți oficiali militari.

Ancheta oficială anunțată de Beijing

China a deschis o anchetă la cel mai înalt nivel al armatei împotriva generalului Zhang Youxia, unul dintre cei mai puternici comandanți militari, în timp ce un alt lider al Armatei Populare de Eliberare (PLA), Liu Zhenli, este și el vizat de suspiciuni grave, într-un val de investigații care ridică semne de întrebare legate de corupție, securitate și control politic al armatei.

Sâmbătă, Ministerul Apărării din China a anunțat deschiderea unei investigații împotriva lui Zhang Youxia și Liu Zhenli pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii”, o formulare oficială ce se folosește frecvent în contextul cazurilor de corupție la vârful sistemului militar și politic.

Zhang este vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), organismul care controlează forțele armate ale Chinei, iar Liu este șeful Departamentului de Stat Major al aceleiași structuri, cea mai importantă autoritate militară din stat.

Această decizie face parte dintr-o largă campanie anticorupție și de disciplinare a forțelor armate începută de liderul de la Beijing, Xi Jinping, în ultimii ani, în cadrul căreia mai mulți generali de rang înalt și oficiali ai armatei au fost deja anchetați sau îndepărtați.

Acuzații privind divulgarea de secrete nucleare către SUA

Pe lângă anunțul oficial, surse familiare unei informări interne, citate de The Wall Street Journal, indică faptul că Zhang Youxia este suspectat de acuzații mult mai serioase decât doar corupția.

Într-o ședință a comandanților militari, oficialii chinezi ar fi afirmat că Zhang ar fi furnizat date tehnice sensibile despre programul de arme nucleare al Chinei către Statele Unite, raportate ca scurgeri de informații extrem de grave, și ar fi acceptat sume mari de bani pentru a facilita promovări în rândul ofițerilor în schimbul favorurilor.

De asemenea, Zhang ar fi format grupuri politice în interiorul armatei care ar fi subminat unitatea partidului și i-ar fi ajutat să-l promoveze pe fostul ministru al apărării, Li Shangfu, în schimbul unor sume de bani.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Vladimir Putin
2
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
3
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
4
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
5
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”
Digi Sport
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută
profimedia-1069224051
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de agenții ICE să acorde primul ajutor bărbatului împușcat în Minneapolis
Karol Nawroki
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE
Ford Cologne - Electric car Explorer
Ce țară profită de haosul creat de Trump în SUA. Efect neașteptat descoperit de un think tank
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
Cuba organizează manevre militare după operațiunea americană din Venezuela și tensiunile cu Washingtonul
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind...
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am...
Ultimele știri
Este orb, trăiește 500 de ani și vine din apele Groenlandei. Controversele din jurul uneia dintre cele mai enigmatice specii din lume
Noua generație de case cu „facturi zero”, unde locatarii nu plătesc nimic la energie, se extinde în Europa. Cum funcționează inițiativa
Astronomii au descoperit o structură cosmică misterioasă care ar putea dezvălui noi indicii despre soarta Pământului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensii fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat