Live TV

Scandal în Austria, după ce un bărbat a fost amendat pentru că a filmat fotbaliste, în secret, în vestiar: „Este o pedeapsă adecvată?”

Data publicării:
vestiar fotbal
foto: Profimedia

Un bărbat a fost condamnat la şapte luni de închisoare cu suspendare şi amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat de filmarea şi fotografierea în secret a vestiarului, sălii de sport şi duşurilor echipei feminine de fotbal Altach. De asemenea, i s-a cerut să plătească victimelor câte 625 de euro despăgubiri, informează The Guardian.

Sentinţa a fost pronunţată de tribunalul regional din Feldkirch, Austria, judecătorul afirmând că „este o mare diferenţă între a privi imaginile şi a le crea tu însuţi”. Inculpatul a acceptat sentinţa, dar procurorul ar putea face apel.

Eleni Rittmann, care joacă acum pentru Evian în Franţa, dar anterior a reprezentat Altach, a fost revoltată de sentinţă. „Sunt fără cuvinte”, a scris ea într-o postare pe Instagram. „Făptuitorul nu era doar un arbitru de nivel înalt în Elveţia, ci şi un oficial la Altach. Şi acolo a filmat jucătoare, inclusiv minore. Atunci mă întreb: este aceasta o pedeapsă adecvată? Mă întreb, de asemenea, dacă o astfel de pedeapsă are un efect descurajator pentru alţii? Ne simţeam în siguranţă în vestiarul nostru, iar acest incident ne-a afectat atât de grav intimitatea, încât unele dintre noi nu se mai simt în siguranţă în duşurile publice nici măcar acum. Pentru mine, acesta nu este un semnal suficient de puternic pentru ceva ce nu este tolerat în societatea noastră. Verdictul nu este definitiv, deoarece procurorul a solicitat timp suplimentar pentru a analiza posibilitatea de a face apel.”

Bărbatul a lucrat la clubul care activează în prima ligă a Austriei între 2020 şi 2025. Potrivit procurorului, aproximativ 30 de jucătoare au fost identificate pe înregistrări şi fotografii. În timpul procesului, a fost citită o declaraţie a victimelor, în care se spunea: „Suntem femei tinere, unele dintre noi încă fete. Ce s-a întâmplat ne-a luat pământul de sub picioare. Ani de zile ne-a spus că vestiarul era casa noastră, dar această casă a fost distrusă de cineva pe care îl consideram parte din această familie.”

Cazul a avut un impact mare în Austria, ministrul sportului, Michaela Schmidt, calificând presupusele infracţiuni drept „dezgustătoare” în octombrie, când ziarul local Vorarlberger Nachrichten a relatat pentru prima dată despre ele. „Dacă sportivele nu sunt în siguranţă nici măcar în propriile vestiare din cauza unui oficial, atunci nu au niciun sprijin”, a spus ea.

Avocatul apărării a declarat că s-a stabilit că fotografiile şi videoclipurile nu au fost transferate către terţi şi că acestea au fost confiscate şi distruse. La sfârşitul procesului, bărbatul s-a adresat victimelor prezente în sala de judecată şi a spus: „Sunt de acord cu declaraţiile avocatului meu, dar aş dori totuşi să îmi exprim compasiunea faţă de toate persoanele afectate şi să îmi cer scuze pentru faptele mele”.

Clubul a declarat că a făcut tot posibilul pentru a sprijini jucătoarele, iar la începutul lunii februarie, Manuel Willam, asistentul consiliului de administraţie al clubului Altach, a declarat că clubul desfăşoară un proces intern pentru a elabora măsuri suplimentare de protecţie şi prevenire şi colaborează cu Federaţia Austriacă de Fotbal şi Federaţia Austriacă de Sport pentru a spori măsurile de securitate în sport. El a spus că acestea vor fi prezentate în luna martie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Digi Sport
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini asteptand la o statie de incarcare electrica
Unde îți poți încărca cel mai ieftin mașina electrică în Europa. România, mai scumpă decât țări precum Spania sau Croația
avalansa
Trei schiori au murit în urma a două avalanşe produse în Austria
munte Grossglockner
Un alpinist a fost condamnat, după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte și a plecat să caute ajutor. Judecătorul este și el alpinist
ghetar din muntii austrieci
Alpinist judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Gestul care i-a scandalizat pe procurori
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL din SUA. România și Africa, noile opțiuni
Recomandările redacţiei
mesaj ro-alert
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, în timpul unui nou atac rusesc în Ucraina...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu...
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe...
Ultimele știri
România ajunge la 58 de centre pentru boli rare. Ministrul Rogobete anunță șapte noi unități de expertiză
Viktor Orban trimite armata să protejeze infrastructura energetică, acuzând o amenințare din partea Ucrainei
Scandal în UE: Germania şi Belgia cer Ungariei să deblocheze ajutorul de 90 de miliarde pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...