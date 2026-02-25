Scandal în Austria, după ce un bărbat a fost amendat pentru că a filmat fotbaliste, în secret, în vestiar: „Este o pedeapsă adecvată?”

Un bărbat a fost condamnat la şapte luni de închisoare cu suspendare şi amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat de filmarea şi fotografierea în secret a vestiarului, sălii de sport şi duşurilor echipei feminine de fotbal Altach. De asemenea, i s-a cerut să plătească victimelor câte 625 de euro despăgubiri, informează The Guardian.



Sentinţa a fost pronunţată de tribunalul regional din Feldkirch, Austria, judecătorul afirmând că „este o mare diferenţă între a privi imaginile şi a le crea tu însuţi”. Inculpatul a acceptat sentinţa, dar procurorul ar putea face apel.

Eleni Rittmann, care joacă acum pentru Evian în Franţa, dar anterior a reprezentat Altach, a fost revoltată de sentinţă. „Sunt fără cuvinte”, a scris ea într-o postare pe Instagram. „Făptuitorul nu era doar un arbitru de nivel înalt în Elveţia, ci şi un oficial la Altach. Şi acolo a filmat jucătoare, inclusiv minore. Atunci mă întreb: este aceasta o pedeapsă adecvată? Mă întreb, de asemenea, dacă o astfel de pedeapsă are un efect descurajator pentru alţii? Ne simţeam în siguranţă în vestiarul nostru, iar acest incident ne-a afectat atât de grav intimitatea, încât unele dintre noi nu se mai simt în siguranţă în duşurile publice nici măcar acum. Pentru mine, acesta nu este un semnal suficient de puternic pentru ceva ce nu este tolerat în societatea noastră. Verdictul nu este definitiv, deoarece procurorul a solicitat timp suplimentar pentru a analiza posibilitatea de a face apel.”

Bărbatul a lucrat la clubul care activează în prima ligă a Austriei între 2020 şi 2025. Potrivit procurorului, aproximativ 30 de jucătoare au fost identificate pe înregistrări şi fotografii. În timpul procesului, a fost citită o declaraţie a victimelor, în care se spunea: „Suntem femei tinere, unele dintre noi încă fete. Ce s-a întâmplat ne-a luat pământul de sub picioare. Ani de zile ne-a spus că vestiarul era casa noastră, dar această casă a fost distrusă de cineva pe care îl consideram parte din această familie.”

Cazul a avut un impact mare în Austria, ministrul sportului, Michaela Schmidt, calificând presupusele infracţiuni drept „dezgustătoare” în octombrie, când ziarul local Vorarlberger Nachrichten a relatat pentru prima dată despre ele. „Dacă sportivele nu sunt în siguranţă nici măcar în propriile vestiare din cauza unui oficial, atunci nu au niciun sprijin”, a spus ea.

Avocatul apărării a declarat că s-a stabilit că fotografiile şi videoclipurile nu au fost transferate către terţi şi că acestea au fost confiscate şi distruse. La sfârşitul procesului, bărbatul s-a adresat victimelor prezente în sala de judecată şi a spus: „Sunt de acord cu declaraţiile avocatului meu, dar aş dori totuşi să îmi exprim compasiunea faţă de toate persoanele afectate şi să îmi cer scuze pentru faptele mele”.

Clubul a declarat că a făcut tot posibilul pentru a sprijini jucătoarele, iar la începutul lunii februarie, Manuel Willam, asistentul consiliului de administraţie al clubului Altach, a declarat că clubul desfăşoară un proces intern pentru a elabora măsuri suplimentare de protecţie şi prevenire şi colaborează cu Federaţia Austriacă de Fotbal şi Federaţia Austriacă de Sport pentru a spori măsurile de securitate în sport. El a spus că acestea vor fi prezentate în luna martie.

