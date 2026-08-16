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Video Scandal în Cehia: Premierul Babis a cules flori dintr-un parc național și și-a pus filmul pe Facebook. „Dacă trebuie, plătesc amendă”

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Andrej Babiš
Foto: Profimedia
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Andrej Babiš, prim-ministrul ceh, și-a cerut scuze pentru că a cules flori într-o zonă protejată a unui parc național și a declarat duminică că va plăti o amendă, dacă va fi necesar.

Babiš a făcut aceste declarații într-un videoclip pe care l-a distribuit în urma unei drumeții de weekend împreună cu membri ai partidului său politic ANO la Lysá hora, cel mai înalt vârf al lanțului muntos Beskizi Moravico-Silezieni, din estul țării, informează TVP World.

Un videoclip al drumeției de sâmbătă îl arată pe Babiš urcând muntele cu un buchet de flori în mână, iar apoi imaginea trece la momentul în care acesta depune buchetul la un monument situat în vârful muntelui. Conform regulamentului parcului, vizitatorilor le este interzis să culeagă flori și să perturbe mediul înconjurător.

„Este posibil să fi încălcat vreo lege, fapt pentru care îmi cer scuze, și voi plăti cu siguranță o amendă, dacă va fi necesar, desigur”, a declarat el duminică.

Prim-ministrul a declarat că a cules florile în memoria unei membre a mișcării ANO care a decedat în 2016. El a spus că, în 2015, a făcut o drumeție pe muntele Lysá hora împreună cu acea femeie.

„Îmi voi aminti mereu de acea excursie. Așa că am așezat floarea pe vârf și mi-am adus aminte de ea”, a spus Babiš.

Presa locală a precizat că florile erau salcie purpurie și flori galbene de soc.

Cu toate acestea, o sursă anonimă dintr-o organizație subordonată Ministerului Mediului a declarat pentru publicația cehă iDNES.cz că prim-ministrul a cules „flori absolut obișnuite”.

„Nu este absolut nicio problemă, nici măcar într-un parc național”, a afirmat sursa, potrivit publicației.

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Editor : Sebastian Eduard

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