Cea mai în vârstă femeie din Danemarca, Kirsten Schwalbe, în vârstă de 112 ani, era eroina unei cărţi şi a unui reality-show televizat, însă dezvăluirile privind implicarea sa în partidul nazist danez au pus capăt acestei glorii tardive, editorul său anunţând joi că îi va retrage biografia de la vânzare.

„Nu putem să menţinem o lucrare de non-ficţiune în care un capitol central al vieţii protagonistei nu este redat în mod fidel”, a declarat una dintre responsabilele editurii Gyldendal, Mette Korsgaard, citată într-un comunicat citat de Agerpres.

Cartea, purtând titlul „Vom râde de ceva”, a fost publicată la începutul lunii octombrie, iar apariţia ei a stârnit curiozitatea presei.

Un cotidian a dezvăluit iniţial că Schwalbe fusese membră a partidului nazist danez, un episod ce nu apare în cartea biografică.

Centenara s-a explicat, confirmând că fusese, într-adevăr, membră, dar spunând că această aderare fusese încurajată de soţul ei, şi respingând ideea vreunui sprijin activ.

La începutul săptămânii, un alt ziar a dezvăluit că, în timpul ocupaţiei naziste, Kirsten Schwalbe ocupase două posturi de conducere în filiala locală a partidului.

Filmarea reality-show-ului care îi era dedicat a fost apoi oprită, din cauza stării de sănătate a protagonistei.

Din comunicatul editorului reiese că acoperirea mediatică extinsă a afectat-o profund pe centenară.

Kirsten Schwalbe, născută la data de 10 martie 1914, a devenit decana de vârstă în Danemarca la 14 octombrie, pe când avea 112 ani şi 218 zile.

Editor : A.P.