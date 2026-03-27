Scandal în Franța, după un interviu al lui Serghei Lavrov la France 2. Ministru: Moscova şi-a „desfăşurat liniştită propaganda”

Un interviu al ministrului rus de Externe Serghei Lavrov la France Télévision, cu jurnalista Léa Salamé, a provocat un scandal în Franța. Seful diplomaţiei franceze, Jean-Noël Barrot, a spus că Lavrov „a putut să-şi desfăşoare liniştit propaganda pe un canal de televiziune francez”, în timp ce postul de televiziune îi ia apărarea jurnalistei.

Ministrul francez de externe este nemulţumit de faptul că omologul său rus a subliniat că, prin susţinerea Iranului în războiul cu Statele Unite şi Israelul, Rusia are ca obiectiv să impună respectarea dreptului internaţional.

Nu aperi dreptul internaţional lansând un război de agresiune”, i-a replicat Barrot lui Lavrov.

Interviu a fost aspru criticat în Franța. Unii experţi au acuzat-o pe jurnalistă de complezenţă, iar Ucraina a denunţat acordarea unei „tribune” unui „criminal de război”, relatează AFP, citată de News.ro.

„Ce rost are să-i oferi o tribună unui fascist ordinar şi unui criminal de război?”, s-a întrebat pe X ambasadorul Ucrainei la Paris, Vadîm Omelşenko.

Rusia a cerut difuzarea integrală a interviului realizat la distanţă cu Serghei Lavrov, care se afla la Moscova.

Zece minute din interviu au fost difuzate joi, în jurnalul de la ora 20.00 al France 2, o secvenţă privită de 3,4 milioane de telespectatori potrivit Médiamétrie, iar o versiune lungă, de o oră, a fost postată online pe franceinfo.fr.

Publicarea integrală a interviului era o cerinţă a Rusiei, însă „această practică a transparenţei se dezvoltă”, a subliniat France Télévisions într-un articol publicat pe franceinfo.fr, în urma criticilor.

„Secvenţă catastrofală la serviciul public de televiziune”, a scris pe X specialistul în Rusia Dimitri Minic de la Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI).

El a denunţat „un interviu inutil, prost pregătit şi, în final, periculos”.

„Dacă echipele France TV încă mai subestimează lupta informaţională, ele trebuie să înţeleagă că Moscova a făcut din aceasta arma centrală a războiului său împotriva Occidentului”, a subliniat el.

„Un interviu ruşinos, în care un ministru al unei puteri adverse poate să-şi deruleze liniştit elementele de limbaj la o oră de mare audienţă pe principalul canal francez public şi aproape fără nicio contrazicere”, a scris, tot pe X, cercetătorul francez Etienne Marcuz de la Fundaţia pentru Cercetare Strategică.

Analistul Louis Duclos i-a reproşat lui Léa Salamé că nu a insistat în interviul cu Serghei Lavrov asupra „crimelor de război ale Rusiei în Ucraina”.

„De ce nu a vorbit despre Bucea? Mariupol? Izium? Safariurile cu dronă la Herson? Torturarea civililor, violuri ale unor copii şi adolecente în faţa ochilor părinţilor lor înainte să-i asasineze?”, şi-a exprimat el indignarea.

Societatea Jurnaliştilor de la France Télévisions a apărat-o, în schimb, pe Léa Salamé.

Preşedintele Societăţii, Valéry Lerouge, consideră că jurnalista l-a pus pe Lavrov „în faţa faptelor” vorbind despre atacuri împotriva unor „şcoli, spitale” şi „mii de civili ucraineni ucişi în acest război”. „Ea i-a spus că avem probe pe teren”, a declarat el pentru AFP.

„Acest interviu nu este absolut deloc complezent”, a subliniat Philippe Corbé pe franceinfo.fr.

El a subliniat „întreaga muncă a redacţiei privind actualitatea rusă şi ucraineană”, inclusiv „aproape 400 de reportaje pe teren în Ucraina”.

Acest scandal intervine într-un context dificil pentru France Télévisions, care se află de mai multe luni sub lupa unei Comisii parlamentare de anchetă cu privire la „neutralitatea” şi „finanţarea” audiovizualului public.

În ianuarie, Philippe Corbé l-a înlocuit pe Alexandre Kara la conducerea departamentului de ştiri al France Télévisions, în urma mai multor gafe ale departamentului de ştiri al grupului public.

