Scandal în Italia după moartea unui copil român: Băiatul a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală

Tragedie în Italia, unde un băiat român de 14 ani a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală. Accidentul s-a petrecut pe o stradă din San Sebastiano da Po (lângă Torino), pe care toți copiii din zonă merg către stația de autobuz, dar care nu are trecere de pietoni. Locuitorii din orașul unde locuiește familia de români sunt revoltați și cred că autoritățile sunt răspunzătoare pentru această tragedie.

Accidentul a avut loc vineri, la primele ore ale dimineții, când afară era în continuare destul de întunecat, pe o stradă prost luminată, care nu are nici trecere de pieton și nici trotuar. Cu toate acestea, este un drum pe care copiii din zonă merg în mod obișnuit către stația de autobuz, către autobuzul care urmează să îi ducă la școală. Așa s-a întâmplat și cu copilul român de 14 ani. El se îndrepta tocmai către autobuz în momentul în care a fost lovit de o mașină.

Mașina era condusă de un italian de 53 de ani, proprietarul unei firme din zonă, care spune că pur și simplu nu l-a văzut pe băiat.

Copilul român locuia acolo împreună cu tatăl său de mulți ani.

Pe rețelele de socializare, băiatul se arăta pasionat de biciclete și de Formula 1.

Localnicii din localitatea de lângă Torino sunt revoltațiși le cer autorităților să ia măsuri, considerându-le răspunzătoare pentru acest accident. Aceștia spun că zona trebuie reconfigurată astfel încât asemenea tragedii să nu se mai întâmple.

