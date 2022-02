Scandal în Republica Moldova după ce Ministerul Apărării i-a cerut unui fost soldat dovezi că este homosexual

Cazul tânărului militar din Republica Moldova care a fugit din armata acestei țări din cauza abuzurilor și hărțuirii la care a fost supus s-a transformat într-un scandal uriaș la vârful statului moldovean. Ministerul Apărării de la Chișinău a transmis că se delimitează de solicitările unui reprezentant militar care a cerut „prezentarea unui certificat medical sau unor fotografii intime care să ateste orientarea sexuală” a tânărului. Ministerul a anunțat de asemenea, că deschide o anchetă în ce-l privește pe reprezentantul care a făcut afirmațiile.

„Ministerul Apărării condamnă ideile prezentate și respinge orice formă de discriminare în cadrul structurilor sale, precum și orice ingerință în viața privată a militarilor. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi a dispus o anchetă de serviciu în cadrul Inspectoratului Militar, pentru a clarifica circumstanțele care au condus la exprimarea punctului de vedere personal al reprezentantului Ministerului în cadrul ședinței, fără a fi fost coordonat în prealabil”, se arată în comunicatul ministerului moldovean al apărării, citat de Replica Media.

„Pornind de la calificarea că persoana dată este homosexuală, mai întâi de toate să se probeze că într-adevăr este în baza unui certificat medical. O simplă declarație nu este temei că această persoană este de orientare sexuală.. Poze care atestă acest lucru”, a declarat Petru Corciun, maior în armata Republicii Moldova și reprezentant al ministerului, conform TV8.md.

„Ședințele Consiliului în cazurile când sunt poze care atrag viața intimă și privată pot fi făcute și închise....Eu am aici plângerea făcută Consiliului și eu nici aici nu găsesc probatoriu care să fie anexat că persoana într-adevăr este homosexuală. O simplă declarație nu ține, în societate oamenii declară că unul este prinț, altul rege, dar nimeni nu este dacă nu prezintă probe. Probatoriu... până nu vedem să nu credem”, a mai spus Corciun.

„Nici poze cum fac sex și nici certificate medicale niciodată nu voi prezenta. Sunt gay și basta!!! ”, a scris Pavlescu, în răspuns, într-o postare pe Facebook.

Cazul lui Marin Pavlescu a ajuns în atenția opiniei publice la sfârșitul lui 2021, după ce tânărul militar și-a făcut publică orientarea sexuală pe o rețea socială și a anunțat că nu va mai reveni în armată, motivând că este supus abuzurilor, hărțuirii și unui tratament degradant. Marin Pavlescu a oferit un interviu în exclusivitate pentru Digi24.ro. Ulterior, inclusiv președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că va interveni în acest caz.

„Noi respectăm drepturile tuturor cetățenilor și trebuie să ne asigurăm că toate instituțiile statului în primul rând, respectă aceste drepturi și nu admit aceste abuzuri. Repet, este unul dintre subiectele pe care o să le discut, la ședința cu Ministerul Apărării și o să revin cu o informație mai cuprinzătoare despre acțiunile pe care le propunem”, a declarat președinta Maia Sandu.

Calvarul lui Marin Pavlescu a început cu un telefon

În unitatea militară s-a aflat că tânărul de 18 ani are o altă orientare sexuală, după ce ar fi cerut telefonul unui șef ca să vorbească cu iubitul său, iar conversația a fost înregistrată fără știrea sau permisiunea lui.

„Militarii în termen nu sunt autorizați să dețină un telefon mobil sau orice gadget. Ai posibilitatea să suni acasă doar cerând de la superior telefonul acestuia ca să contactezi părinții sau cunoscuții. Eu așa am procedat. Am cerut de la superiorul meu telefon ca să sun acasă, însă nu știam și nu mi s-a spus că toate convorbirile sunt înregistrate.

Peste o săptămână de la acel moment am terminat cursul de instruire și am depus jurământul. Deja începuseră vorbe în brigadă că eu sunt de altă orientare. Apoi au început colegii militari să mă numească homosexual. Eu am întrebat câțiva soldați de ce mă numesc așa și de unde știu ei, iar aceștia mi-au spus că există o înregistrare audio în care eu vorbesc cu prietenul meu și la urmă îi spun te iubesc, ai grijă de tine și el îmi răspunde la rândul său”, a spus Marin Pavlescu.

Stereotipurile de peste Prut și Armata Republicii Moldova

Armata Republicii Moldova numără un personal activ de aproximativ 5.100 de persoane. Cazurile ca cel al lui Marin Pavlescu nu sunt izolate, iar violența este o problemă care se întâlnește destul de des în mediul militar.

Ministerul Apărării a adoptat în iulie 2020 Regulamentul cu privire la procedura de prevenire, identificare, înregistrare, raportare și examinare a cazurilor de discriminare, hărțuire sexuală și violență în bază de gen. Iar asta înseamnă că, formal, există instrumentele pentru a lupta cu discriminarea și hărțuirea.

Vadim Vieru, avocat la ONG-ul Promo-LEX din Chișinău, spune că pentru a aplica aceste instrumente este nevoie de foarte multă educație cu întreg personalul forțelor de apărare. „În condițiile în care țara noastră este foarte afectată de stereotipuri, aceste instrumente de prevenire nu-și au eficiența”, remarcă avocatul Vieru, care mai spune că acest caz demonstrează că armata reflectă societatea, că acolo „sunt aceiași oameni, care vin din popor”.

De altfel, Republica Moldova se află pe locul 38 din 49 de țări europene în ceea ce privește drepturile comunității LGBTQ, potrivit Hărții Curcubeului, unul din cele mai importante rapoarte anuale din domeniu, realizat de organizația ILGA-Europe, conform Rainbow Europe.

