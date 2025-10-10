Scandal în Salzburg. Magnatul Porsche sapă un tunel privat spre centru, ca să evite aglomerația în trafic. Localnicii sunt revoltați

Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, principalul acţionar al companiei auto omonime care deține mărcile Volkswagen și Porsche, a început în urmă cu ceva timp o renovare radicală la vila sa din Salzburg. Parte a lucrărilor constă în excavarea unui tunel care să ducă de la garajul său spre centrul orașului, pentru a evita aglomerația în trafic, însă inițiativa magnatului a stârnit revolta localnicilor. Ca să îl oprească pe miliardar, ei au făcut o petiție care a strâns deja 20.000 de semnături, scrie Corriere della Sera.

Vila era frecventată de celebrul compozitor Mozart

În 1917, la apogeul faimei sale, scriitorul austriac Stefan Zweig a cumpărat palatul cunoscut sub numele de Paschinger Schlössl, situat pe Kapuzinerberg, colina care domină orașul Salzburg. Vila aceea discretă — frecventată pe vremuri și de Mozart — i-a plăcut deoarece era „romantică, nepractică” și, mai ales, „inaccesibilă pentru automobile”. Acolo și-a scris Zweig cele mai celebre romane și a locuit până în 1934, când valul antisemit declanșat de ascensiunea nazismului în Germania l-a determinat să vândă casa sub prețul pieței.

Ani mai târziu, forțat să trăiască în exil, Zweig și-a amintit acel loc în capodopera sa Lumea de ieri, descriindu-l ca pe „o colină împădurită, ca o ultimă undă alpină”, unde „pentru a ajunge trebuie să urci o potecă veche, cu peste o sută de trepte”.

Wolgang Porsche a cumpărat vila cu 9 milioane euro

A trecut mai bine de un secol. Însă noul proprietar al Paschinger Schlössl are alte idei. Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, decanul celebrei dinastii auto care deține mărcile Volkswagen și Porsche, al cărei principal acționar și președinte al Consiliului de Supraveghere este, a cumpărat vila în 2019 pentru 9 milioane de euro. De atunci, a început o renovare radicală, care ar trebui să fie finalizată în câteva luni, pentru ca el și soția sa — prințesa Gabriele zu Leiningen, cunoscută și ca Inaara Begum, fosta soție a Aga Khanului, cu 20 de ani mai tânără — să se poată bucura de acest refugiu de lux.

Printre noile construcții se numără și un garaj subteran, suficient de mare pentru cele opt automobile ale magnatului, care povestește adesea cât de mult îi place să conducă, la răsărit, bolizii săi pe serpentinele ce duc spre Großglockner, cel mai înalt munte din Austria, la o sută de kilometri spre sud.

Până aici, nimic ieșit din comun. Scandalul a izbucnit atunci când Herr Porsche a cerut — și a obținut — de la Primăria din Salzburg autorizația de a săpa sub Kapuzinerberg un tunel privat care să lege direct centrul orașului de garajul vilei. Motivul: este foarte dificil, mai ales iarna, să urci cu mașina pe unica străduță care duce la Schlössl.

Colina excavată este zonă naturală protejată

Însă, chiar și în Salzburg — patria celor bogați și celebri, care se adună anual la renumitul festival de operă și sunt, de obicei, generoși cu donațiile — proiectul tunelului a părut un gest exagerat. Orașul este în revoltă. În timp ce lucrările de excavare au început deja, 20.000 de locuitori au semnat o petiție care denunță „tratamentul preferențial acordat super-bogaților, simbol al injustiției sociale” și cer blocarea proiectului.

„Nu vrem — scriu semnatarii — ca miliardarul Porsche să străpungă colina pentru a avea acces la garajul său privat, folosind un bun public”, care, pe deasupra, se află într-o zonă naturală protejată. În plus, este criticată și suma considerată ridicol de mică plătită de magnat pentru folosirea terenului public: doar 48.000 de euro.

Wolfgang Porsche a primit prima aprobare la începutul anului 2024 din partea Consiliului Municipal, cu voturile social-democraților, conservatorilor și național-liberarilor. Apoi, în septembrie, proiectul a trecut și de Comisia de construcții, în ciuda opoziției Verzilor și a Partidului Comunist. La Salzburg, comuniștii sunt al doilea partid ca pondere, iar de la sfârșitul lui 2024 se află la guvernarea orașului, alături de social-democrații din SPÖ, partidul primarului.

Totuși, chestiunea tunelului divide majoritatea: primarul, Bernhard Auinger, a lucrat timp de 27 de ani la Porsche, unde a fost reprezentant sindical în Consiliul de Supraveghere, și nu pare deloc dornic să se poziționeze împotriva fostului său angajator. Argumentul lui Auinger este că nu poate face nimic împotriva unui proiect pe care l-a moștenit.

