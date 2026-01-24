O persoană a fost împușcată mortal de agenți federali în Minneapolis în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației anti-imigrație, potrivit oficialilor statului Minnesota, iar incidentul a provocat ciocniri cu protestatari și critici dure la adresa administrației federale. Guvernatorul Tim Walz a discutat cu Casa Albă și a cerut retragerea „ofițerilor violenți și neinstruiți” din stat.

Actualizare 19.25 Persoana care a fost împușcată a murit, potrivit oficialilor federali și locali care cunosc detalii despre episod.

Împușcătura a declanșat confruntări între agenți ICE și peste 100 de protestatari care au luat cu asalt zona.

Circumstanțele împușcării nu au fost imediat clare, însă imagini care circulă pe rețelele sociale și au fost verificate de The New York Times par să surprindă incidentul de la distanță.

În înregistrări, mai multe persoane, aparent agenți federali, sunt văzute imobilizând o persoană pe trotuar, în timp ce cel puțin un ofițer o lovește cu un obiect. Se aude o împușcătură, urmată de alte focuri. Agenții se împrăștie, iar o persoană cade la pământ.

Un protestatar care se retrăgea din fața unui grup de agenți fie a scăpat, fie a aruncat ochelarii de soare, care au căzut pe asfalt. Un agent a reacționat pulverizând spray iritant direct în fața acestuia.

„Lucrez pentru oameni”, le spune un agent de frontieră unui șir de protestatari, cu arma atârnându-i pe piept. „Nu lucrezi pentru mine!”, strigă un bărbat.

Știrea inițială

Incidentul a avut loc în apropierea intersecției dintre 26th Street și Nicollet Avenue, zonă care a fost imediat izolată cu bandă de securitate.

La fața locului s-au adunat rapid sute de protestatari, unii purtând măști de gaze și ochelari de protecție, care au fluierat și au cerut oprirea operațiunilor federale.

„Am presupus imediat ce era mai rău”

Emma Kindelsperger, o tânără de 24 de ani care locuiește la un bloc distanță de locul incidentului, a declarat că se afla în apartamentul său în jurul orei 9:00 dimineața, când a auzit un zgomot puternic de fluierături și strigăte, potrivit The New York Times.

„Am ieșit afară și am văzut agenți care delimitau strada. Mi-au spus să mă îndepărtez. Am presupus imediat ce era mai rău. Mi-am dat seama că cineva fusese împușcat grav”, a povestit ea.

Potrivit acesteia, traficul a fost blocat complet pe Nicollet Avenue, iar numeroase persoane încercau să părăsească zona.

Martora a relatat că a văzut agenți trântind la pământ doi protestatari, iar ulterior un bărbat în echipament tactic și cu mască ar fi aruncat un obiect într-un container din apropierea clădirii sale. Containerul a luat foc și a început să scoată fum dens.

Grenade asomatoare și confruntări cu protestatarii

Pe parcursul intervenției, forțele federale au folosit mai multe grenade asomatoare, iar protestatarii s-au retras în grabă pe Nicollet Avenue.

În imagini surprinse la fața locului se văd agenți ai U.S. Immigration and Customs Enforcement alergând spre mulțime, în timp ce demonstranții încearcă să se disperseze.

Rețelele de reacție rapidă ale comunităților locale și ale grupurilor de sprijin pentru migranți au transmis alerte prin mesaje și aplicații criptate, iar mai mulți locuitori din cartierele apropiate au venit la fața locului pentru a protesta.

Un localnic a declarat că a lăsat cumpărăturile într-un magazin din zonă și s-a îndreptat imediat spre intersecție, spunând că „oamenii din Minnesota sunt sătui de prezența agenților federali pe străzile lor”.

Reacția autorităților și contextul tensionat

Guvernatorul statului Minnesota a transmis că situația este „dezgustătoare” și că a cerut administrației de la Washington să oprească operațiunile violente.

Incidentul vine la doar două săptămâni după un caz similar, în care o femeie a fost împușcată în propria mașină, tot în timpul unei intervenții a agenților de imigrație, după ce a refuzat să coboare din vehicul.

Acel episod a declanșat un scandal major care a ajuns până la Washington și a alimentat criticile față de modul în care administrația federală aplică politicile anti-imigrație.

Noile focuri de armă au reaprins tensiunile și au scos din nou mii de oameni în stradă, care cer oprirea a ceea ce numesc „vânătoarea violentă de migranți” și retragerea agenților federali din oraș.

Editor : Ș.A.