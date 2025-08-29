Scandal în SUA: pompieri aflați în misiune, arestați de poliția pentru imigrație. „Și-au riscat viaţa pentru noi, iar Trump îi închide”

Doi pompieri care participau la stingerea unui incendiu de proporții din statul Washington au fost arestați miercuri de poliția pentru imigrație. Democrații au criticat dur intervenția, acuzând cruzime și abuz din partea administrației Trump. „Ne-am riscat viața aici pentru a salva populația și uite cum ne tratează”, a declarat unul dintre pompieri sub anonimat pentru presa americană.

Arestarea, care a avut loc miercuri în statul Washington, a fost confirmată de Agenţia pentru Protecţia Frontierelor (CBP), relatează AFP, citată de News.ro.

Agenţii au arestat „două persoane” care „se aflau în situaţie ilegală”, în timpul unei intervenţii în care au verificat identitatea a 44 de pompieri, potrivit unui comunicat.

Potrivit The Seattle Times, cei doi pompieri arestaţi aparţineau unor companii private angajate de autorităţi pentru a ajuta la combaterea incendiului Bear Gulch, un incendiu forestier care arde de la începutul lunii iulie şi a devastat peste 3.600 de hectare pe peninsula Olympic din statul Washington.

„Ne-am riscat viaţa aici pentru a salva populaţia şi uite cum ne tratează”, a declarat unul dintre pompieri pentru cotidianul american, sub anonimat.

Raidul antiimigraţie „nu a împiedicat operaţiunile de combatere a incendiilor şi nici răspunsul la incendiile active din regiune”, a asigurat Agenţia pentru Protecţia Frontierelor.

Poliţiştii au intervenit deoarece contractele încheiate între guvernul federal şi cele două companii în cauză „au fost reziliate în urma unei anchete penale”, a explicat agenţia federală, fără a da mai multe detalii despre suspiciunile care planează asupra acestor companii.

Intervenţia a fost aspru criticată joi de democraţii din regiune, care o consideră o dovadă a exceselor ofensivei anti-imigraţie conduse de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă. Bob Ferguson, guvernatorul democrat al statului Washington, s-a declarat „profund îngrijorat” pe X şi a cerut serviciilor sale „să adune mai multe informaţii despre ceea ce s-a întâmplat”.

„Politica în materie de imigraţie a acestei administraţii este fundamental dezgustătoare”, a denunţat senatoarea statului Washington Patty Murray.

Nimeni nu ar trebui să considere că acest lucru era necesar. Aceşti pompieri şi-au riscat viaţa pentru noi TOŢI, iar Trump îi închide.

„Nu există cuvinte pentru a descrie această cruzime”, a adăugat colega sa din Camera Reprezentanţilor, Pramila Jayapal.

Este absurd şi total contrar intereselor Statelor Unite.

Editor : Ș.A.