Scandal în Ungaria înainte de alegeri: Meta, acuzată că îl „reduce la tăcere” pe Viktor Orban

Meta a ajuns în centrul campaniei electorale din Ungaria, după ce susținători ai partidului condus de Viktor Orban au acuzat platforma că ar restricționa postările premierului înainte de alegerile din 12 aprilie. Deși acuzațiile au fost preluate de mai multe publicații și comentatori, nu există dovezi care să le susțină, iar compania a transmis că nu a impus restricții asupra acestor conturi, notează Euronews.

„Facebook restricționează postările lui Orban înainte de alegeri”

Șeful de campanie al Fidesz, Balázs Orbán, a susținut la rândul său aceste acuzații.

„Am primit numeroase sesizări că unii utilizatori nu au putut da like conținutului legat de Fidesz pe Facebook în ultimele zile”, a declarat el pe 29 martie.

Cu toate acestea, The Cube, echipa de fact-checking a Euronews, nu a putut găsi nicio dovadă validă care să susțină aceste afirmații.

Acuzațiile au apărut într-o postare pe X distribuită de comentatorul politic libanezo-australian Mario Nawfal, cunoscut pentru poziționări apropiate de curentele populiste.

„Facebook restricționează postările lui Orban cu câteva săptămâni înainte de alegerile din Ungaria”, a scris acesta pe 18 martie.

Nawfal — care l-a intervievat pe Orbán șapte zile mai târziu — a susținut că, înaintea alegerilor „cruciale” din 12 aprilie, Facebook „ar restricționa postările premierului”.

El a sugerat că situația ar fi fost declanșată de un apel al unui membru al opoziției din Partidul Tisza — formațiune conservatoare pro-europeană condusă de fostul membru Fidesz Péter Magyar — care ar fi îndemnat „susținătorii să raporteze în masă” conținutul lui Orbán.

Aceste acuzații au fost preluate ulterior de publicația conservatoare poloneză wPolityce.pl, precum și de Mandiner, un ziar maghiar apropiat de Fidesz. Mandiner a identificat „membrul opoziției” menționat de Nawfal ca fiind eurodeputata Tisza Dóra Dávid, fost consilier juridic al Meta.

The Cube l-a contactat pe Nawfal pentru detalii suplimentare privind afirmațiile sale, însă nu a primit un răspuns. Între timp, nu există dovezi publice că Meta ar fi vizat sau cenzurat postări ale Fidesz sau ale lui Orbán.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că „nu există restricții asupra conturilor premierului [maghiar]” și că niciuna dintre postările sale nu a fost eliminată.

„Standardele noastre comunitare și politicile se aplică în mod egal tuturor și avem sisteme pentru a detecta orice eforturi coordonate de a abuza de sistemele de raportare”, a adăugat acesta.

Cum a fost scos din context un videoclip folosit în acuzații

Acuzațiile care o vizează pe Dávid par să interpreteze în mod eronat unele declarații anterioare ale acesteia, inclusiv un videoclip publicat pe rețelele sociale în noiembrie 2025.

În videoclip, Dávid le-a spus urmăritorilor că „propagandiști și gruparea «Mi hazánk»” — un grup politic de extremă dreapta din Ungaria — au acuzat-o că „manipulează algoritmii Meta”, lucru pe care l-a respins ca fiind „neadevărat”.

„Puteți face multe pentru a vă asigura că algoritmul nu preia postările mincinoase, false, înșelătoare și pline de ură ale Fidesz și ale celor apropiați de Fidesz”, a spus Dávid în videoclip.

„Cum? Așa: raportați-le și selectați categoria cea mai potrivită”, a adăugat ea, în timp ce pe ecran erau afișate instrucțiuni despre cum poate fi raportat conținutul.

Utilizatorii pot semnala platformei conținut care încalcă standardele comunității Meta.

Acestea includ „conținutul care instigă la ură”, care vizează persoane pe baza „rasei, etniei, originii naționale, dizabilității, apartenenței religioase, caste, orientării sexuale, sexului, identității de gen sau bolilor grave”, potrivit regulilor Meta.

În același timp, Meta clasifică dezinformarea drept „diferită de alte tipuri de discurs”, susținând că „nu există o modalitate de a defini exhaustiv ce este interzis”.

Utilizatorii din Europa pot semnala conținut considerat știri false către Facebook, care este apoi verificat independent de fact-checkeri.

Situația este diferită în Statele Unite: la începutul anului 2025, Meta a anunțat că renunță la fact-checkerii profesioniști în favoarea unui sistem de tip „community notes”, similar celui de pe X, prin care utilizatorii pot adăuga note la postările considerate înșelătoare.

Rolul regulilor europene în combaterea dezinformării

Fondatorul Mark Zuckerberg a declarat atunci că, în sistemul anterior, moderarea era „prea agresivă”.

Totuși, o astfel de schimbare ar fi mai dificil de implementat în Europa, din cauza Actului privind serviciile digitale (DSA), care urmărește combaterea dezinformării prin obligarea platformelor să gestioneze riscurile la adresa proceselor democratice. Platformele care încalcă regulile riscă amenzi consistente.

De fapt, procesul de fact-checking al Meta pare să rămână neschimbat în Europa, cel puțin pentru moment. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că „verificarea de către terți rămâne în vigoare în afara SUA. Aceasta include Ungaria, unde colaborăm cu AFP, precum și UE”.

„Începem implementarea sistemului Community Notes în SUA și îl vom îmbunătăți înainte de extinderea în alte țări. Construirea unui ecosistem solid de Community Notes va necesita timp”, a adăugat acesta.

Prin urmare, apelul lui Dávid către utilizatori de a raporta „postări mincinoase, false, înșelătoare și pline de ură” nu reprezintă o încălcare a regulilor, fiind în linie cu obiectivul DSA de a limita răspândirea dezinformării și a conținutului dăunător.

The Cube a contactat-o pe Dávid pentru comentarii, însă aceasta nu a dorit să răspundă la ce conținut al Fidesz se referea.

Alte acuzații fără probe în jurul campaniei electorale

Acuzațiile împotriva ei vin în contextul altor suspiciuni potrivit cărora Fidesz ar folosi „tactici discutabile” împotriva rivalilor politici.

În ultimele luni, partidul a fost acuzat că a desfășurat o campanie de discreditare a opoziției, inclusiv prin imagini generate cu inteligență artificială sau videoclipuri false — de exemplu, imagini trucate cu liderul Tisza, Péter Magyar, sau înregistrări false cu soldați maghiari transportați în sicrie, menite să submineze sprijinul pentru Ucraina.

Deși Meta afirmă că elimină „conținutul care poate contribui direct la interferența cu procesele politice”, cercetătorii în domeniul dezinformării spun că sistemele de filtrare au încă probleme, iar astfel de materiale continuă să apară online.

Dávid nu este singura persoană vizată de aceste acuzații.

Mai multe postări pe rețelele sociale l-au acuzat și pe Oskar Braszczyński, responsabil Meta pentru relații guvernamentale și impact social în Europa Centrală și de Est, că ar conduce o campanie împotriva partidului de guvernământ din Ungaria.

Pe 18 martie, comentatorul conservator Philip Pilkington, afiliat Mathias Corvinus Collegium — apropiat de Viktor Orbán — a publicat pe X o postare prezentată drept „breaking news”, susținând că Braszczyński „suprimă” prezența online a lui Orbán.

Însă, niciunul dintre cei care au preluat aceste afirmații nu a prezentat dovezi concrete.

Utilizatori de pe X au invocat opiniile personale ale lui Braszczyński, favorabile Ucrainei și drepturilor LGBT, drept „indicii clasice” ale unor „liberali progresiști implicați în interferențe electorale în Europa”.

Philip Pilkington a declarat pentru The Cube că nu poate oferi detalii suplimentare, dar că informațiile ar proveni de la „o sursă guvernamentală de rang înalt din Budapesta”.

