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Scandal în Ungaria. Magyar acuză un fost președinte că a cheltuit circa 140.000 de euro din bani publici pentru o vacanță în SUA

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Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Din articol
Reacția lui Janos Ader

Fostul preşedinte ungar, Janos Ader, a cheltuit 55 de milioane de forinţi (circa 140.000 de euro) din fonduri publice pentru o vacanţă cu familia în SUA, a declarat joi prim-ministrul Peter Magyar, pe Facebook.

Înainte de un protest al opoziţiei împotriva „arbitrariului” (puterii) în faţa sediului preşedinţiei de la Budapesta, Magyar a întrebat pe reţelele sociale dacă este acceptabil ca contribuabilii să plătească biletele scumpe la Disneyland-ul din America pentru un fost preşedinte şi familia lui, informează MTI, preluată de Agerpres. 

„Înainte ca fostul preşedinte să meargă astăzi să vibreze pentru democraţie şi statul de drept, ar fi bine dacă ar răspunde ungurilor la următoarele întrebări: ce beneficii a adus Ungariei călătoria familiei sale în SUA în 2018, care a costat 55 de milioane de forinţi din banii contribuabililor?

Chiar a sărbătorit ziua de naştere a uneia dintre fiicele sale printr-o excursie de două zile la New York, inclusiv printr-un tur al oraşului cu elicopterul, pe cheltuiala contribuabililor?

Oare ungurii au plătit într-adevăr bilete în valoare de sute de mii de forinţi pentru parcul de distracţii (Disneyland)?

Oare apartamentul prezidenţial de 1,3 milioane de forinţi, rezervat pe bani publici, nu a fost suficient şi şi-a ordonat preşedintele Ader ca un altul să fie rezervat pentru 1 milion de forinţi lângă Disneyland, în Orlando? Câte astfel de călătorii a întreprins preşedintele? Câte excursii de pescuit în străinătate au fost plătite din banii contribuabililor unguri?”, întreabă Magyar în postarea sa.

Premierul ungar l-a invitat pe Ader - preşedinte între 2012 şi 2022 - să se prezinte în faţa opiniei publice şi să explice „câte dintre programele sale private au fost finanţate (din fonduri publice), pe lângă vila de două miliarde de forinţi şi fundaţia de zece miliarde de forinţi care a risipit bani publici”, precum şi să precizeze „când intenţionează să restituie aceste sume trezoreriei statului”, potrivit MTI.

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Reacția lui Janos Ader

Ader a reacţionat, afirmând că Magyar „minte”. El a spus că respectiva călătorie din octombrie 2018 a fost o vizită oficială şi nu o călătorie cu familia.

Într-un comunicat, Ader a respins afirmaţiile lui Magyar potrivit cărora contribuabilii ar fi finanţat cheltuielile de călătorie ale fiicei sale sau excursiile sale de pescuit în străinătate, insistând că respectiva călătorie a fost plătită din fonduri private şi că nu au avut loc astfel de excursii de pescuit.

Ader l-a provocat pe Magyar să „fie curajos” şi să-şi prezinte acuzaţiile sub formă de declaraţii oficiale, acceptând toate consecinţele legale.

Magyar a răspuns afirmând că Ader „nu a negat nimic, nici vila de lux de două miliarde, nici fundaţia de zece miliarde, nici excursiile turistice pe banii contribuabililor, nici parcul de distracţii”.

„Peter Magyar nu poate decât să-şi înmulţească minciunile cu alte minciuni”, a reacţionat Ader.

Editor : C.S.

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