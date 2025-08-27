Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american convocat la Copenhaga după suspiciuni de operațiuni de influență

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a convocat cel mai înalt diplomat al SUA la Copenhaga, după informații potrivit cărora cetățeni americani cu legături în administrația Trump ar fi desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda, a relatat televiziunea publică DR, citată de Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat că dorește ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei arctice, bogată în minerale și cu importanță strategică, invocând motive de securitate națională și internațională, și nu a exclus utilizarea forței pentru a face acest lucru.

Potrivit unor surse citate de DR, guvernul danez consideră că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu administrația Trump ar fi fost implicați în operațiuni de influență ascunse pe teritoriul danez. Postul de televiziune nu a făcut publice numele acestora.

„Orice încercare de a interfera în treburile interne ale regatului (Danemarcei) este, desigur, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.

„În acest context, am cerut Ministerului de Externe să îl convoace pe însărcinatul cu afaceri american pentru o discuție”, a mai spus ministrul.

Misiunea diplomatică a SUA la Copenhaga este condusă în prezent de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh, conform site-ului ambasadei.

Reprezentanții ambasadei nu au putut fi contactați imediat pentru un comentariu, în afara programului de lucru.

Ministerul danez de externe nu a răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii.

