Scandal la Berlin: Liderul clanului Remmo, la petrecerea electorală a Die Linke. Ce riscă Elif Eralp, favorită la preluarea primăriei

Liderul clanului criminal Remmo a apărut la petrecerea din noaptea alegerilor regionale organizată de Die Linke (Partidul Stângii) al lui Elif Eralp, vedeta stângii considerată a avea șanse mari să devină viitorul primar al Berlinului, după scorul obținut de formațiunea ei în recentele alegeri regionale.



În lumea interlopă din Berlin, dinastia Remmo a atins acel statut pe care „Outfit”-ul lui Al Capone l-a deținut odinioară în Chicago-ul din perioada interbelică, scrie The Times. Încă de la începutul anilor ’90, clanul - provenind din grupul etnic arab-Mhallami, originar din sud-estul Turciei și din Liban - a trecut de la extorcarea de mici sume, traficul de arme și vânzarea de droguri la fraude corporative sofisticate și jafuri de opere de artă.



Printre isprăvile sale infame se numără furtul unei monede de aur de 100 kg de la Muzeul Bode în 2017 și jaful unor antichități încrustate cu pietre prețioase, în valoare de peste 100 de milioane de euro, din vechea tezaură regală saxonă din Dresda, doi ani mai târziu.



Acum, la fel ca sindicatul lui Capone din Chicago, familia Remmo pare să încerce să-și extindă influența în politica capitalei germane și să se reabiliteze ca oameni de influență la Berlin. Acest lucru îi creează probleme carismaticei politiciene de stânga care speră să devină primar după ce a câștigat alegerile regionale de duminică.



Elif Eralp, fiica în vârstă de 45 de ani a unor refugiați politici din Turcia, a condus Die Linke, o formațiune radicală, către una dintre cele mai semnificative victorii electorale ale sale. Ea a obținut aproape 26% din voturi și a mobilizat tinerii sub 35 de ani într-o campanie care s-a inspirat puternic din strategia lui Zohran Mamdani, primarul socialist-democrat al metropolei New York.

Elif Eralp, candidatul de frunte al partidului Die Linke din Berlin, la alegerile organizate de Die Linke duminică, 20 septembrie 2026, la Berlin. Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia





Aceasta a inclus promisiuni de a confisca zeci de mii de locuințe de la proprietarii corporatiști, de a reduce finanțarea poliției și de a restrânge puterile de supraveghere. Deși Eralp s-a abținut să folosească sloganul stângii americane „defund the police” („reduceți finanțarea poliției”), alte figuri de seamă din partidul ei l-au folosit în discursuri și pe rețelele sociale. Acest lucru ar putea să-i afecteze eforturile de a prelua primăria la cârma unei coaliții de stânga cu Partidul Verde și Partidul Social-Democrat (SPD).



Familia Remmo reprezintă una dintre preocupările imediate ale lui Eralp. La scurt timp după închiderea secțiilor de votare, Issa Remmo, capul familiei, în vârstă de 58 de ani, a apărut la festivitățile din noaptea alegerilor organizate de filiala locală a Partidului Stângii din Neukölln.



El a declarat pentru ziarul „Berliner Morgenpost” că era pentru prima dată când se simțea entuziasmat de un partid politic german. De asemenea, a părut să acuze partidele mai consacrate de extravaganță, adăugând: „Sunt mulțumit de oamenii din Partidul Stângii, care nu-și duc soțiile la Prada și Gucci în Paris.”



O zi mai târziu, Firas Remmo, unul dintre fiii lui Issa Remmo, a postat pe Instagram ceea ce se presupune a fi o captură de ecran a schimbului său de mesaje cu Ferat Kocak, în vârstă de 47 de ani, deputatul Partidului Stângii pentru Neukölln și unul dintre cei mai proeminenți politicieni pro-palestinieni ai partidului.



Firas Remmo a scris: „Facem parte dintr-un proiect măreț. Suntem uniți, ne susținem reciproc și luptăm pentru obiectivele noastre. Suntem învingători. Suntem oameni de acțiune. Suntem o echipă.”



În mesajele text, datate din luna februarie a acestui an, Kocak părea să-l roage pe Firas Remmo să-i „transmită salutări respectuoase” tatălui său și să-l întrebe când ar putea vizita biroul familiei Remmo. Ulterior, adresându-se lui Issa Remmo cu „frate”, i-a cerut ajutorul pentru a distribui un videoclip cu un discurs ținut în Bundestag despre criminalitatea clanurilor.



Săptămâna aceasta, Kocak și-a cerut rapid scuze și a anunțat că se retrage temporar din politică, deși a insistat că nu știa la momentul respectiv cine erau membrii familiei Remmo. „Contactul dintre oficialii aleși și persoanele implicate în crima organizată este absolut nejustificabil”, a scris el pe rețelele sociale.



Acest episod subliniază măsura în care familia Remmo aspiră acum să devină o dinastie de afaceri germană respectabilă, relaționând cu politicienii la fel cum ar face orice altă familie bogată cu interese corporative.



Firas Remmo, care a fost acuzat că a obținut ilegal un pui de tigru pentru o nuntă organizată la vila sa în 2022 și care a fost arestat în ianuarie sub suspiciunea că a încercat să spargă un bancomat în timpul unei întreruperi de curent, a declarat că familia sa respinge termenul cu conotație negativă de „clan”. El a afirmat că se întâlnește în mod regulat cu politicieni din întreg spectrul democratic liberal și că le-a oferit „sfaturi sau ajutor” multora dintre ei.



El a scris pe Instagram: „Suntem oameni perfect normali care trăim în acest oraș, care muncim, care ne-am întemeiat familii și ne vedem de treaba noastră.”



Eralp a făcut tot posibilul să pună capăt controversei, insistând că Issa Remmo nu fusese invitat la petrecere și că fusese dat afară imediat ce i s-a observat prezența. „Nu avem nicio legătură cu crima organizată, ci o combatem”, a declarat ea pentru postul public de televiziune ZDF.



Cu toate acestea, partidul ei se străduiește să scape de scandal, mai ales că și potențialii săi parteneri de coaliție sunt, la rândul lor, tulburați de legăturile dintre stânga și unii dintre cei mai vehemenți critici ai Israelului din Berlin.



Issa Remmo nu a fost singurul oaspete incomod de la petrecerea din Neukölln: atât el, cât și Kocak au fost fotografiați alături de Ibrahim Ibrahim, un activist pro-palestinian al cărui Comitet Național Palestinian Unit este clasificat de serviciile secrete germane drept o fațadă „extremistă” pentru susținătorii Hamas.

Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, a acuzat Partidul Stângii de un „model sistematic” de a închide ochii la antisemitismul din rândurile sale, care, potrivit lui, era „deghizat în activism politic”.



Schuster a declarat: „Trebuie să fie clar pentru SPD și pentru Verzi: dacă deschideți calea Partidului Stângii din Berlin către intrarea într-un guvern de land și în primărie, puneți în pericol coeziunea noastră socială și viața evreiască din capitală.”



În ultimele zile, personalități de seamă din ambele partide de centru-stânga și-au exprimat rezerve din ce în ce mai mari cu privire la formarea unei coaliții cu Eralp și Partidul Stângii.



Conducerea SPD a scris pe Instagram că Partidul Stângii va fi judecat după modul în care va gestiona problema, afirmând: „Este evident că nu poate lăsa niciun milimetru de spațiu pentru antisemitism și infractori din clanuri în rândurile sale.”



Friedrich Merz, cancelarul conservator, a lansat un atac frontal asupra Partidului de Stânga, etichetându-l drept o „forță distructivă care pune sub semnul întrebării sistemul nostru politic”, sugerând că îl consideră o amenințare mai mare decât ascensiunea extremei drepte din Germania și că siguranța populației evreiești ar putea fi pusă în pericol dacă acesta ar forma o administrație municipală.



„Ceea ce mă îngrijorează mai mult decât orice este faptul că nu numai în Berlin, ci mai ales în Berlin, am asistat în ultimele luni la un antisemitism din ce în ce mai radical și exprimat deschis, care este practic întâmpinat cu aplauze”, a spus Merz. „Acesta este un lucru care trebuie să preocupe profund toate partidele democratice din Germania.”



Poziția lui Merz în calitate de cancelar pare să se fi stabilizat temporar în această săptămână, în ciuda unei serii de înfrângeri dureroase la alegerile regionale și a unui sondaj care arată că 55% dintre alegătorii germani doresc ca acesta să demisioneze.



Se pare că, în cadrul unei serii de consultări cu partidul său, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), el nu s-a confruntat cu prea multe contestări directe ale autorității sale, deși unele informații sugerează că a fost criticat aspru în fața altor deputați ai CDU de către Ralph Brinkhaus, pe care Merz l-a înlăturat din funcția de președinte al grupului parlamentar al partidului în 2022.



Mario Czaja, pe care Merz l-a numit secretar general al CDU, dar pe care l-a demis ulterior în 2023, l-a îndemnat, de asemenea, pe cancelar să demisioneze, afirmând că acesta a risipit „încrederea fundamentală” și că nu dispune de „inteligența emoțională” necesară pentru această funcție.

Editor : B.E.