Scandal la Colosseum: Un român a fost arestat în Italia după ce a bătut doi carabinieri

Scandal la Colosseum, în Roma. Un român a bătut doi carabinieri după ce a fost oprit pentru un control. Bărbatul a fost arestat după ce a făcut scandal.

Românul de 52 de ani se afla la Colosseum și vindea printuri, vederi, postere, care însă nu erau autorizate. Nu niciun permis să vândă astfel de produse în perimetrul sitului arheologic.

Polițiștii l-au oprit, l-au identificat, însă bărbatul a sărit la bătaie. Polițiștii nu au reușit să-l liniștească, fiind nevoie de intervenția unei alte patrule de poliție, tot în perimetrul sitului arheologic.

Cei doi polițiști pe care românul i-a bătut au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nu este pentru prima dată când polițiștii de la Colosseum sunt agresați. Acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de des, mai ales din cauza vânzătorilor de produse ilegale. În urmă cu trei luni, însă, polițiștii au avut de-a face cu o situație mai gravă, după ce tineri de aproximativ 18 ani au vandalizat mașinile de poliție. Atunci, Primăria din Roma a decis să dubleze și patrulele din zona Colosseumului.

Românul de 52 de ani care i-a bătut pe cei doi polițiști a fost arestat pentru ultraj.

Editor : A.P.