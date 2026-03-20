Un eveniment organizat la începutul acestei săptămâni în Trafalgar Square, la Londra, de dezlegare a postului Ramadanului, marcat de o rugăciune publică, provoacă un scandal în Regatul Unit, şi este denunţat de către aleşi din Partidul Conservator (Tories) şi Partidul Reform UK (antimigranţi) al lui Nigel Farage, relatează AFP.

Mii de persoane - inclusiv primarul Londrei, Sadiq Khan, el însuşi musulman - au luat parte luni, în centrul capitalei britanice, la acest eveniment organizat de către o asociaţie, în cursul căruia participanţilor li s-a distribuit mâncare - indiferent de confesiune, notează News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unii dintre cei prezenți au luat parte, în piaţă, la rugăciunea rituală care marchează sfârşitul postului, lucru care a antrenat critici, în contextul în care în Marea Britanie se înregistează o ascensiune a discursului antimusulman.

Nigel Farage - al cărui partid Reform UK domină în sondaje în intenţiile de vot - a apreciat joi că trebuie ca aceste „manifestaţii de masă să fie oprite, aceste manifestaţii provocatoare în situri istorice britanice”.

Scandalul a izbucnit marţi, când un deputat conservator, Nick Timothy, a denunţat adunarea şi a apreciat că „rugăciunile colective în locuri publice sunt un act de dominaţie”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Săvârşiţi aceste ritualuri în moschei, dacă vreţi. Dar ele nu sunt binevenite în locurile noastre publice”, a tunat el.

Hanuka și Diwali

Primarul Londrei Sadiq Khan, un laburist, a respins aceste comentarii drept „ruşinoase” pentru Partidul Conservator.

Premierul laburist Keir Starmer i-a cerut şefei conservatorilor, Kemi Badenoch, să-l scoată pe deputat din echipa sa apropiată.

„Eu n-am auzit partidul său să se ia de alte evenimente decât musulmane (...). Sigura concluzie posibilă este că Partidul Conservator are oproblemă cu musulmanii”, a tunat Starmer în sesiunea de interpelări a premierului în Parlament.

Kemi Badenoch l-a apărat pe deputat, apreciind că evenimente religioase în locuri publice pot să aibă loc dacă „includ şi respectă cultura britanică”.

Acest fel de eveniment este organizat cu regularitate de diverse culte din Regatul Unit - sărbătoarea evreiască Hanuka sau cea hindusă Diwali.

În ultimii ani, Regatul Unit a înregistrat o creştere puternică a actelor antisemite şi islamofobe, potrivit unor date de la diverse asociaţii şi ale Guvernului.

În perioada martie 2024-martie 2025, în Anglia și în Ţara Galilor actele de ură cu caracter religios au crescut cu 6%.

Numai actele antimusulmane au crescut cu 19%, potrivit ministerului britanic de Interne.

Editor : B.E.