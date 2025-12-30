Scandal la Londra: Guvernul britanic, acuzat că a ascuns documente sensibile despre prințul Andrew și familia regală

Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale, inclusiv minute care făceau referire la cheltuielile de deplasare ale prințului Andrew în perioada în care acesta a fost trimis comercial al Regatului Unit. Documentele, puse inițial la dispoziția presei sub embargo, au fost retrase, invocându-se o „eroare administrativă”, decizie care a alimentat acuzații de mușamalizare și lipsă de transparență, potrivit The Guardian.

Dosarele transmise către Arhivele Naționale includ documente referitoare la moartea Dianei, Prințesă de Wales, precum și o scrisoare de scuze umilitoare din partea biroului lui John Major, după ce o telegramă oficială de aniversare trimisă Reginei Mamă fusese adresată într-un mod considerat „necorespunzător”.

Însă documentele, puse la dispoziția presei în avans, sub embargo, includeau și minute ale biroului de la No 10 din anii 2004 și 2005, referitoare la vizite regale. Acestea au fost ulterior retrase, Cabinet Office invocând o „eroare administrativă”, susținând că nu au fost niciodată destinate publicării.

Minutele, consultate de jurnaliști înainte de a fi retrase, par lipsite de elemente controversate și includ o notă potrivit căreia o modificare a regulilor ar fi putut face ca cheltuielile pentru prințul Andrew, pe atunci trimis comercial al Regatului Unit, să fie suportate de Biroul Regal de Călătorii, și nu de fostul Departament pentru Comerț și Industrie, ceea ce ar fi adăugat 90.000 de lire sterline la bugetul acestuia. Vizitele menționate vizau China, Rusia, Asia de Sud-Est și Spania.

Reținerea acestor minute subliniază modul în care documentele referitoare la familia regală sunt, în mod obișnuit, exceptate de la publicare în baza Legii privind documentele publice.

Graham Smith, director executiv al organizației Republic, care militează împotriva monarhiei, a declarat că nu ar trebui să existe nicio excepție pentru familia regală. „Cel mai probabil motiv pentru această tentativă de a opri publicarea este presiunea exercitată de Palat. Membrii familiei regale au încercat să țină totul sub control în ceea ce îl privește pe Andrew, nu pentru a-l proteja pe el, ci pentru a se proteja pe ei înșiși.”

Un set de documente referitoare la moartea Dianei și la organizarea funeraliilor fusese deja publicat în 2005 de Cabinet Office, în baza Legii privind libertatea informației, și include o descriere detaliată a evenimentelor realizată de ambasadorul Regatului Unit în Franța la acea vreme, Michael Jay.

Documentele arată însă că, în 2005, Downing Street a refuzat să facă publice detalii despre o conversație purtată între Tony Blair și președintele francez Jacques Chirac, după accidentul de la Paris, motivând că astfel de discuții sunt „confidențiale” și „în mod fundamental, nu sunt de interes public”.

Au trecut mai multe ore până când Chirac a putut fi contactat de colaboratorii săi pentru a fi informat despre ce se întâmplase, fapt care a alimentat speculații intense legate de locul în care se afla. Ulterior, șoferul său a susținut că acesta fusese în compania unei amante.

Între timp, biroul de la No 10 a fost nevoit să-și ceară scuze după ce secretarul privat al Reginei Mamă, căpitanul Sir Alastair Aird, a sunat pentru a se plânge că mesajul de aniversare transmis de John Major în 1994 fusese „adresat incorect”. Roderic Lyne, din biroul privat de la No 10, a răspuns printr-o scrisoare de scuze, insistând însă că personalul de la Downing Street nu este responsabil.

„Mesajul în sine, așa cum a plecat din mâinile noastre, era în întregime corect. Totuși, în momentul transmiterii, se pare că British Telecom a adresat, din păcate, telegrama într-un mod necorespunzător, așa cum ați descris”, a scris acesta.

„Îmi pare foarte rău că acest lucru s-a întâmplat. Personalul nostru este extrem de atent la respectarea formelor corecte, așa cum vă puteți imagina. Poate că soluția ar fi să renunțăm la telegrame, care oricum par să iasă din uz.”

Nu este clar care a fost exact eroarea care a provocat nemulțumirea, însă Regina Mamă părea neafectată, trimițându-i lui Major și soției sale, Norma, o telegramă în care le transmitea „mulțumiri călduroase” pentru „amabilul mesaj de urări”.

