Scandal pe tema unor diplome universitare false în Polonia: politicieni și profesori, acuzați

Data actualizării: Data publicării:
Primarul din Wroclaw
Primarul orașului Wroclaw Foto: Instagram
29 de inculpați, 67 de acuzații Primarul se simte „nedreptățit" Politicienii își proclamă nevinovăția

Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane, printre care primarul unuia dintre cele mai mari orașe ale țării, foști europarlamentari, rectori și profesori universitari, în urma unei anchete privind vânzarea de diplome false, luarea de mită și trafic de influență la o universitate privată, relatează TVPWorld.

În februarie 2024, agenția anticorupție CBA din Polonia a lansat o anchetă amplă asupra Collegium Humanum, o facultate care și-a schimbat între timp denumirea în Universitatea de Afaceri și Științe Aplicate Varșovia. În martie anul acesta, programele sale de masterat în administrarea afacerilor (MBA) au încetat să mai fie recunoscute oficial.

Polonia a înregistrat o creștere a numărului de diplome MBA eliberate după ce o lege din 2017 a făcut ca această calificare avansată în domeniul afacerilor să fie una dintre cele mai ușoare modalități de a îndeplini cerințele pentru posturi lucrative în consiliile de administrație ale companiilor publice.

Regula avea scopul de a deschide noi oportunități. Însă unii au fost tentați să obțină diplome MBA false ca o scurtătură. Multe dintre aceste diplome ar fi fost eliberate de Collegium Humanum într-un timp scurt și la un cost redus.

Sute de funcționari publici și oficiali guvernamentali, mulți dintre ei având legături cu guvernul actual și cu guvernele anterioare, dețin diplome MBA de la această instituție.

29 de inculpați, 67 de acuzații

Procurorii au declarat joi că cei 29 de inculpați se confruntă cu 67 de acuzații în total, inclusiv corupție, fraudă, eliberarea de documente educaționale false și spălare de bani.

Cazul se concentrează pe Collegium Humanum, o universitate privată care a funcționat în mai multe orașe poloneze și a oferit diplome postuniversitare rapide, inclusiv programe de masterat în administrarea afacerilor.

Anchetatorii susțin că, începând din 2018, rectorul de atunci al colegiului, numit de autorități doar Paweł Cz., din cauza legilor poloneze privind confidențialitatea, și mai mulți angajați au acceptat plăți și beneficii personale în schimbul unor diplome care nu reflectau studiile efective.

Procurorii spun că schema se baza pe aproximativ 30 de „recrutori” care își foloseau rețelele pentru a atrage clienți, inclusiv funcționari publici.

Primarul se simte „nedreptățit”

Printre cei acuzați se află Jacek Sutryk, primarul orașului Wrocław, un oraș important din sud-vestul Poloniei. Procurorii îl acuză de trei capete de acuzare de fraudă și o infracțiune de corupție.

Aceștia susțin că el a obținut o diplomă MBA în 2020 fără a finaliza cursurile și că, în schimb, rectorul Collegium Humanum a primit o funcție legată de parcul tehnologic din Wrocław. Sutryk a negat acuzațiile.

„Mă simt nedreptățit, mă simt nevinovat. Aș dori ca aceste circumstanțe să fie în sfârșit clarificate”, a declarat Sutryk pentru postul public local Radio Wrocław.

Politicienii își proclamă nevinovăția

Doi foști membri de dreapta ai Parlamentului European au fost, de asemenea, acuzați. Karol K., descris de procurori ca fiind persoana care a folosit influența politică la Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei pentru a ajuta Collegium Humanum să deschidă filiale în străinătate, este acuzat că a primit ajutor financiar pentru a plăti panouri publicitare și un sondaj în cadrul unei campanii electorale. El a respins acuzațiile după interogatoriu.

Un alt fost legislator european, Ryszard C., și soția sa, Emilia H., sunt acuzați că au acceptat beneficii financiare și personale, inclusiv calificări falsificate. Și ei neagă acuzațiile.

O parte separată a actului de acuzare vizează Comitetul de Acreditare al Statului din Polonia, organismul care evaluează programele universitare. Procurorii îl acuză pe fostul înalt funcționar Artur G. că a acceptat mită în valoare de peste 710 000 de euro de la diverse instituții de învățământ superior în schimbul unor decizii favorabile de acreditare.

Ancheta se extinde la personalități de rang înalt din cadrul academiei naționale de pompieri din Polonia, cu sediul la Varșovia. Procurorii susțin că foști comandanți au obținut diplome fără a finaliza cursurile necesare și au efectuat plăți către rectorul Collegium Humanum, în timp ce au utilizat în mod abuziv fonduri publice destinate formării ofițerilor.

Până în prezent, 78 de persoane au fost numite suspecte, iar bunuri în valoare de 41,6 milioane de euro au fost confiscate. Probele includ mărturii ale martorilor, analize ale scrisului de mână și date preluate din conturi de e-mail și telefoane mobile.

Inculpații riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

 

 

