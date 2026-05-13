Scandal uriaș în Germania: pediatru acuzat de viol şi abuzuri sexuale asupra copiilor. Autoritățile investighează 130 de cazuri

Spitalul Universitar Brandenburg Havel din Rathenow, Germania. Foto: Profimedia

Un medic pediatru de la un spital din apropierea Berlinului a fost pus sub acuzare pentru 130 de infracţiuni sexuale, inclusiv abuzuri grave asupra copiilor şi viol, au anunţat procurorii germani. O parte dintre fapte s-ar fi petrecut în timpul programului de lucru, în spitalul din Rathenow. Ancheta a fost extinsă după ce mama unui copil a depus plângere, iar percheziţiile efectuate ulterior au dus la confiscarea mai multor dispozitive de stocare a datelor, potrivit DPA și Agerpres.

Amploarea infracţiunilor, care includ abuzuri sexuale grave asupra copiilor şi viol, nu fusese cunoscută anterior. Medicul pediatru se află în arest preventiv din noiembrie, procurorii invocând riscul de recidivă drept motiv pentru menţinerea detenţiei bărbatului.

În ianuarie, s-a aflat că medicul ar fi abuzat sexual un copil în timp ce se afla de serviciu la spitalul din Rathenow, la vest de Berlin. În urma unei plângeri depuse de mama copilului, poliţia a efectuat percheziţii, iar anchetatorii au confiscat numeroase dispozitive de stocare a datelor.

Parchetul din Potsdam a investigat ulterior dacă au existat şi alte victime.

Cele 130 de infracţiuni, pentru care medicul a fost pus sub acuzare pe 6 mai, ar fi avut loc între începutul lunii decembrie 2013 şi noiembrie 2025, potrivit parchetului.

„Pediatrul este acuzat că a comis majoritatea infracţiunilor în timpul exercitării atribuţiilor sale profesionale”, au transmis procurorii.

Havelland Kliniken, grupul care administrează mai multe spitale din regiune, inclusiv cel din Rathenow, a declarat că acuzaţiile subminează încrederea pacienţilor şi a înfiinţat o linie telefonică directă la care oamenii pot suna pentru a oferi informaţii.

Procurorii au păstrat tăcerea cu privire la caz timp de mai multe luni şi nu au furnizat mai multe detalii miercuri, când au făcut publice acuzaţiile.

O purtătoare de cuvânt a Tribunalului Regional din Potsdam a declarat că biroul de presă al instanţei nu a primit încă dosarul cazului şi se va abţine să răspundă la întrebări până atunci.

Grupul Havelland Kliniken a anunţat în ianuarie că va revizui măsurile de protecţie din clinicile sale.

În cazul plângerii depuse în ianuarie, grupul spitalicesc a declarat că protocolul său, care prevede ca o a treia persoană să participe la un examen pediatric, a fost încălcat.

