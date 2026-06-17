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Scandalul „convoiului de aur”. Peter Magyar cere o anchetă „imediată” în cazul confiscării unui transport ucrainean de valori

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Lingouri de aur.
Lingouri de aur. Foto: Getty Images
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Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat miercuri că a fost dispusă o anchetă internă „imediată” în legătură cu instituțiile guvernamentale implicate în așa-numitul scandal al „convoiului de aur”, care a tensionat relațiile dintre Ungaria și Ucraina în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, relatează Kyiv Independent

„Procurorul General trebuie să se ocupe de acest caz fără întârziere”, a scris Magyar pe platforma socială X, precizând că ancheta internă va viza Administrația Națională Fiscală și Vamală, Centrul pentru Combaterea Terorismului și „alte autorități relevante” implicate în scandal.

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Autoritățile ungare au confiscat la începutul lunii martie două vehicule bancare care se deplasau din Austria spre Ucraina și transportau un transport de numerar și aur în valoare de aproximativ 82 de milioane de dolari, susținând că investighează o presupusă schemă de spălare de bani.

Angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank, care însoțeau transportul, au fost reținuți pentru scurt timp de autoritățile ungare, fiind eliberați a doua zi. Kievul a respins toate acuzațiile și a condamnat confiscarea drept „terorism de stat”.

O investigație ulterioară a presei ungare a susținut că Viktor Orban ar fi ordonat confiscarea aurului ucrainean „din motive politice”.

Noul guvern condus de Peter Magyar a făcut mai mulți pași pentru repararea relațiilor diplomatice dintre Ungaria și Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat la începutul lunii mai că Ungaria a returnat activele bancare ucrainene confiscate și a salutat decizia, pe care a descris-o drept „un pas civilizat” în procesul de normalizare a relațiilor dintre cele două țări.

Editor : C.S.

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