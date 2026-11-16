Scandalul politic din Polonia ajunge la bani. Banca Centrală taie finanţarea pentru Tribunalul Constituţional

Conflictul politic din jurul Tribunalului Constituţional al Poloniei, care opune guvernul premierului liberal proeuropean Donald Tusk şi dreapta naţionalistă a preşedintelui Karol Nawrocki, a luat o nouă întorsătură luni, când Banca Centrală, condusă de un apropiat al conservatorilor naţionalişti, a tăiat finanţarea acestui tribunal a cărui conducere a fost preluată în forţă de o judecătoare desemnată de majoritatea guvernamentală.

Criza generată de lupta dintre conservatorii naţionalişti şi liberalii proeuropeni pentru controlul asupra Tribunalului Constituţional datează încă din anul 2015, de la sfârşitul precedentei guvernări a actualului premier Donald Tusk. Acesta a încercat atunci să impună acolo anumiţi judecători, respinşi apoi de partidul conservator-naţionalist Lege şi Justiţie (PiS) după ce a preluat puterea, partid care a impus proprii judecători în Tribunalul Constituţional, plus o serie de reforme judiciare care au condus la conflicte cu Comisia Europeană, relatează AFP, citată de Agerpres.

Între timp, după ce partidul PiS a pierdut alegerile în 2023, actuala majoritate parlamentară din jurul premierului Tusk a ales opt noi judecători în Tribunalul Constituţional, dar preşedintele Karol Nawrocki a refuzat să primească jurământul în cazul a cinci dintre ei.

Criza a escaladat brusc pe 30 octombrie, când poliţia a izolat sediul Tribunalului Constituţional pentru ca preşedintele şi vicepreşedintele acestei instituţii, Bogdan Swieczkowski şi Bartolmiej Sochanski, să nu mai poată intra în clădire, iar judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska (unul dintre judecătorii a căror numire nu a fost acceptată de Nawrocki) s-a proclamat preşedintă interimară a tribunalului şi a anunţat că-i suspendă pe preşedintele şi pe vicepreşedintele instanţei, acţiune descrisă de guvernul liberal drept una de restabilire a statului de drept, în timp ce opoziţia conservatoare a numit-o lovitură de stat.

Desfăşurarea forţelor de ordine a fost sincronizată cu plecarea preşedintelui Nawrocki într-o vizită în Senegal. Acesta a întors avionul din drum, iar imediat după sosirea la Varşovia a venit la sediul Tribunalului Constituţional, unde a fost întâmpinat de protestatari simpatizanţi ai partidului PiS şi a forţat intrarea în clădire.

De atunci, manifestanţi de dreapta şi extremă-dreapta protestează permanent într-o tabără pe care au montat-o în faţa clădirii tribunalului, supravegheată în continuare de un important dispozitiv al poliţiei.

În acest context, Banca Centrală, care gestionează conturile Tribunalului Constituţional şi al cărei preşedinte, Adam Glapinski, este apropiat de opoziţia conservatoare, a anunţat luni că "încetează să onoreze ordinele de plată" emise de această instanţă, menţionând de asemenea că "nu este competentă în soluţionarea disputei" privind conducerea tribunalului.

După acest anunţ, judecătorul Bogdan Swieczkowski a salutat că "uzurpatorii" nu vor mai avea acces la conturile instituţiei, dar şi-a exprimat în acelaşi timp regretul că şi el va fi afectat, întrucât se consideră a fi în continuare preşedintele Tribunalului Constituţional.

Din partea guvernului a reacţionat ministrul de finanţe Andrzej Domanski, care a criticat "politizarea profundă" a Băncii Centrale şi a asigurat că executivul "va face în aşa fel încât tribunalul să poată funcţiona".

Nawrocki a convocat pentru luni după-amiază o reuniune a principalelor forţe politice pentru a discuta criza din jurul Tribunalului Constituţional. Însă Coaliţia Civică (KO) a premierului liberal Donald Tusk şi alianţa de centru-stânga ce face parte din coaliţia sa au refuzat invitaţia, acceptată de conservatorii formaţiunii PiS.

Această criză, care perturbă funcţionarea sistemului judiciar polonez, se înscrie şi în polarizarea politică profundă a societăţii poloneze. De când a fost ales preşedinte în 2025, Karol Nawrocki a respins mai multe proiecte de lege adoptate de coaliţia lui Donald Tusk, care nu dispune de o majoritate parlamentară suficientă pentru a-i anula vetourile.

Editor : M.B.