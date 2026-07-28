Scandalul pudrei de talc: 5,5 miliarde de dolari, oferiți de producător pentru soluționarea proceselor

Compania Johnson & Johnson (J&J) s-a oferit să plătească până la 5,5 miliarde de dolari pentru a soluționa procesele din SUA în care compania e acuzată că pudra de bebeluși și alte produse pe bază de talc provoacă cancer ovarian, scrie BBC. Reclamanții susțin că pudra pentru bebeluși și alte produse ale companiei care conțin talc ar provoca apariția cancerului ovarian.

Potrivit BBC, acordul propus ar putea pune capăt unei îndelungate dispute juridice care afectează de mai mulți ani compania din domeniul sănătății, cu sediul în statul New Jersey.

J&J a negat că produsele sale pe bază de talc ar provoca apariția cancerului și a modificat formula pudrei sale pentru bebeluși, utilizată pe scară largă.

Erik Haas, vicepreședinte al companiei responsabil cu litigiile, a declarat luni că acuzațiile sunt „lipsite de temei” și că J&J este dispusă să încheie un acord pentru a soluționa definitiv problema.

Compania a precizat că înțelegerea ar acoperi aproximativ 69.000 de cazuri, reprezentând majoritatea proceselor referitoare la talc care nu au fost încă soluționate. J&J ar urma să ofere până la trei miliarde de dolari anul viitor, fără alte plăți înainte de 2028.

Pentru ca acordul să poată fi finalizat, propunerea trebuie acceptată de firmele de avocatură care reprezintă 95% dintre persoanele cu plângeri privind cancerul ovarian în instanțele statale și federale.

Haas a afirmat că firma este convinsă că „în cele din urmă ar fi avut câștig de cauză dacă litigiile ar fi continuat”, așa cum s-a întâmplat în majoritatea proceselor judecate până acum.

El a adăugat că soluția propusă „îi permite companiei să lase această problemă în urmă” și să „rămână concentrată asupra misiunii sale de a dezvolta medicamente și dispozitive care salvează vieți”.

Kenvue, fosta divizie de produse de larg consum a J&J, deține răspunderea juridică pentru pudra Johnson’s Baby comercializată în afara Americii de Nord.

Kenvue, care deține mărci cunoscute precum Band-Aid, Listerine și Calpol, a fost separată de Johnson & Johnson în 2022.

Primele procese datează din 2009

Procesele împotriva J&J privind pudra pentru bebeluși pe bază de talc au început încă din 2009.

La începutul lunii iulie, o instanță federală a pronunțat o decizie favorabilă companiei, punând sub semnul întrebării capacitatea reclamanților de a demonstra că talcul a fost cauza directă a cancerului ovarian.

Talcul este un mineral natural format din magneziu, siliciu, oxigen și hidrogen. Este cunoscut pentru textura sa asemănătoare săpunului și este utilizat frecvent în pudra pentru bebeluși.

Compania s-a confruntat cu procese intentate de consumatori și de urmașii acestora, care susțin că produsele cu talc ale J&J au provocat cancer din cauza contaminării cu azbest.

Talcul este extras din pământ și se găsește în straturi apropiate de cele de azbest, un material despre care se știe că poate provoca apariția cancerului.

J&J a respins în mod repetat acuzațiile și a reiterat în cel mai recent anunț: „Studiile arată că talcul este sigur, nu conține azbest și nu provoacă apariția cancerului.”

În 2022, compania a anunțat că va opri producția și comercializarea la nivel mondial a pudrei pentru bebeluși pe bază de talc. Decizia a fost comunicată la peste doi ani după retragerea produsului de pe piața din Statele Unite.

„În urma unei evaluări a portofoliului nostru global, am luat decizia comercială de a trece la o gamă de pudre pentru bebeluși realizate exclusiv pe bază de amidon de porumb”, a transmis atunci Johnson & Johnson.

Editor : M.C