Scandalul uriaș cu criptomonede din Polonia. Cum a pierdut țara 230 de milioane de dolari încercând să cumpere petrol din Venezuela

Cursa pentru țiței și criptomonede a declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri corporative din istoria Poloniei, arată o investigație Financial Times. Acest caz dezvăluie un colț ascuns al pieței petrolului, unde monede digitale și intermediari obscuri au înlocuit metodele de plată convenționale și vechii negustori, oferindu-le comercianților șansa de a obține profituri uriașe în schimbul asumării unor riscuri mult mai mari.

Pe un vas din Golful Persic în apropiere de Abu Dhabi, în noiembrie 2023, un director de top al celui mai mare grup energetic din Polonia susținut de stat i s-a adresat unui tânăr comerciant și i-a dat o instrucțiune aparent simplă: „Du-te și ia petrol din Venezuela.”

Directorul respectiv era Samer Awad, care a fost desemnat să conducă noua divizie elvețiană de tranzacționare a companiei Orlen. Negustorul în cauză era Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul unei noi firme de comerț cu petrol din Dubai, numită Hannon International.

Ceea ce a urmat după acea scurtă conversație a fost o dispută comercială bizară și complexă cu sute de milioane de dolari dispăruți, sume imense de bani în criptomonede transferate pe stickuri USB în timpul unor întâlniri organizate în restaurante din Caracas și o cantitate mică de petrol venezuelean obținut în final.

Procurorii din Varșovia l-au acuzat pe Awad și alți foști directori ai Orlen Trading Switzerland (OTS) de gestionare frauduloasă. Premierul polonez Donald Tusk a inclus scandalul într-o campanie mai amplă de epurare a companiilor de stat, precizând că „polonezii trebuie să afle adevărul”.

Șase milioane de barili de petrol din Venezuela în schimbul a 345 de milioane de dolari

Întâlnirea dintre Awad și Tse la Abu Dhabi a venit în perioada în care a avut loc Marele Premiu de Formula 1. Compania lui Tse a organizat o petrecere pe vas așa încât să coincidă cu cursa de Formula 1. Orlen sponsoriza una dintre echipele participante.

Pentru negustorii îndrăzneți, cele șase luni în care sancțiunile împotriva Venezuelei au fost ridicate în speranța că Nicolas Maduro, liderul venezuelean de la acea vreme, va permite organizarea unor alegeri democratice, a reprezentat o ocazie rară de a obține profituri uriașe.

OTS se lansase cu doar un an în urmă pentru a extinde capacitatea de tranzacționare a companiei Orlen la nivel mondial și pentru a ajuta Polonia să își diversifice sursele de aprovizionare, reducând astfel dependența de petrolul rusesc în urma șocului provocat de declanșarea războiului din Ucraina de către Vladimir Putin.

Premierul polonez Donald Tusk a inclus scandalul privind cumpărarea petrolului venezuelean într-o campanie mai amplă de epurare a companiilor de stat, precizând că „polonezii trebuie să afle adevărul”. Foto: Profimedia Images

Putea un grup energetic european susținut de stat să riște o sumă mare de bani dintr-un fond total de 600 de milioane de dolari pentru a obține petrol dintr-un stat paria, plătind în criptomonede printr-un intermediar?

La doar câteva zile după petrecerea de pe vas, OTS a semnat un contract pentru achiziționarea a aproximativ 6 milioane de barili de petrol de la PDVSA, compania petrolieră de stat a Venezuelei, prin compania Hannon a lui Tse în schimbul a 345 de milioane de dolari.

OTS se aștepta ca afacerea să genereze un profit de 25-30 de milioane de dolari, potrivit unei surse FT.

Convertirea banilor în criptomonede

După transferul unui avans egal cu două treimi din suma totală a tranzacției (230 de milioane de dolari), cinci zile mai târziu, au început să apară primele probleme.

Pentru a obține petrolul venezuelean, Tse a apelat inițial la compania unui italian care trăiește în Rusia și a condus, în trecut, un restaurant italian din sud-estul Londrei, o companie de producție de film și o afacere care facilita obținerea vizelor necesare pentru a intra în Rusia.

Acesta a pretins că este „un agent nominalizat al PDVSA”, prezentând ca dovadă un acord de confidențialitate încheiat cu compania petrolieră din Venezuela.

Pentru a obține criptomonedele necesare realizării tranzacției, Tse a folosit mai întâi serviciile unei firme din Dubai care i-a pus la dispoziție 80 de milioane de dolari în USDT (Tether), în schimbul unui comision de 400.000 de dolari.

Pentru cele 160 de milioane de dolari neconvertite, Hannon a apelat la două companii ce ar fi fost recomandate de Lexcor, compania afaceristului italian. Hannon a transferat 135 de milioane de dolari, dar a spus că a primit înapoi doar 85 de milioane de USDT. Alte 30 de milioane de dolari au fost transferate în decembrie 2023 de Hannon, însă banii nu au ajuns niciodată la PDVSA.

Trei superpetroliere goale în Venezuela

În timp ce banii companiei Orlen erau transferați prin Dubai, trei superpetroliere închiriate de grupul energetic din Polonia au ajuns în Venezuela.

Cu toate că cele 6 milioane de barili de petrol ar fi trebuit să fie încărcate până cel târziu pe 19 decembrie, vasele au rămas mult timp goale, iar Orlen a trebuit să plătească taxe suplimentare.

În ianuarie, când mai rămăseseră doar trei luni din perioada de relaxare a sancțiunilor, Tse s-a decis să meargă personal în Venezuela. A adus cu el stickuri USB cu cheile digitale pentru sume uriașe de USDT și a închiriat o mașină blindată și gărzi de corp „de teamă să nu fie răpit”.

În total, Tse a transferat alte 110 milioane de dolari în criptomonede unor intermediari din Venezuela, însă superpetrolierele din port au rămas goale.

În încercarea de a reduce din datoria pe care Hannon o avea acum către OTS conform contractului original, Tse și Awad au cumpărat 1 milion de barili dintr-un amestec mai ușor de petrol vândut de PDVSA, însă OTS a respins transferul, după ce a descoperit că țițeiul era puternic contaminat.

Guvernul polonez a estimat că Orlen a înregistrat pierderi totale de cel puțin 424 de milioane de dolari în încercarea eșuată de a cumpăra 6 milioane de barili de petrol din Venezuela. Foto: Profimedia Images

Pierderi de cel puțin 424 de milioane de dolari pentru grupul energetic polonez

Odată cu venirea la putere a coaliției lui Donald Tusk în Polonia, care a înlocuit partidul conservator-naționalist Lege și Justiție (PiS), conducerea Orlen a fost înlocuită.

Cazul cel mai alarmant descoperit de noii directori a fost chiar afacerea pentru petrolul venezuelean. În total, 286 de milioane de dolari au fost transferați din partea companiei Hannon, care a primit, în schimb, foarte puțin petrol.

Pe data de 28 martie, OTS a reziliat contractul inițial. Tranzacția devenise deja o criză legală și de contabilitate pentru OTS. La plecarea din port, unul dintre superpetroliere era încărcat cu o cantitate de păcură în valoare de aproape 30 de milioane de dolari – celelalte două vase erau goale.

Doar costurile de transport s-au ridicat, într-un final, la 72 de milioane de dolari. Guvernul polonez a estimat că Orlen a pierdut cel puțin 424 de milioane de dolari, în total.

Ancheta privind „gestionarea inadecvată” a unui fond de 600 de milioane de dolari

La mai bine de doi ani de atunci, Orlen încă încearcă să recupereze suma de 230 de milioane de dolari transferată către Hannon. Procesul se judecă încă, dar Hannon a spus că nu deține nici pe departe fondurile cerute de polonezi.

În același timp, procurorii din Varșovia îi anchetează pe foștii directori ai Orlen cu privire la „gestionarea inadecvată” a fondului de 600 de milioane de dolari pus la dispoziția OTS.

Awad a fost reținut în Emiratele Arabe Unite în ianuarie 2025, în urma unei notificări Interpol, însă instanțele locale au respins cererea de extrădare în Polonia, iar Awad a fost, apoi, eliberat.

Pe data de 15 aprilie 2024, după ce Orlen a reziliat contractul cu Hannon, unul dintre superpetrolierele ce fuseseră până nu demult închiriate de compania poloneză a fost încărcat cu țiței într-un port din Venezuela, având ca destinație rafinăria Gujarat deținută de Reliance Industries, o companie din India care deține unul dintre cele mai mari complexe de procesare a petrolului din lume.

Iată că altcineva, cu relații mai bune, a reușit să facă ceea ce Awad și Tse s-au chinuit să facă timp de luni de zile și au eșuat.

Editor : Raul Nețoiu