Video Șcenă șocantă în timpul liturghiei: Un preot a murit lovit de o cruce în altar Data actualizării: 18.10.2026 17:49 Data publicării: 18.10.2026 17:44 Foto: Captură Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Scenă șocantă în altar. Un preot din Ecuador a fost lovit de o cruce care s-a prăbușit peste el și a murit. Cernavodă și Iași, afectate de problemele sistemelor de termoficare. Oamenii se tem că vor rămâne în frig Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Medgidia. Două persoane au fost rănite „Orașe transformate în câmpuri de luptă”. Ca în Franța, Guvernul italian se confruntă cu consecințele crizelor internaționale „O catastrofă pentru patrimoniu”: Primăria din Limoges, distrusă în urma violențelor din Franța, soldate cu 1.200 de arestări Atac masiv cu drone ucrainene la Sankt Petersburg: un terminal petrolier și un centru de date sunt în flăcări Manifestațiile din Franța au degenerat în violențe. Studentă româncă: „Nu mai e un protest, s-a transformat într-o adevărată revoltă” Haos și tensiune maximă: peste 100.000 de mii de oameni, așteptați în stradă, într-o zi a protestelor în Franța Pod prăbușit de aproape o lună, coșmar pentru localnici. Oamenii se revoltă Recoltă impresionantă de dovleci gigantici într-un sat din Maramureș. Unii cântăresc și 200 de kilograme Preotul catolic oficia liturghia de duminică atunci când s-a întâmplat incidentul tragic. Tot momentul a fost văzut live, pe internet, de enoriașii care urmăreau transmisiunea.Crucea desprinsă de pe perete l-a lovit cu putere în zona capulului, iar părintele nu s-a mai ridicat. A fost deschisă o anchetă. Editor : Liviu Cojan Etichete: preot accident ecuador cruce preot mort cruce prabusita Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a... 2 Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale... 3 „Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii... 4 Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l plasa pe Călin... 5 Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la...