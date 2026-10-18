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Video Șcenă șocantă în timpul liturghiei: Un preot a murit lovit de o cruce în altar

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preot ucis cruce
Foto: Captură Digi24
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Scenă șocantă în altar. Un preot din Ecuador a fost lovit de o cruce care s-a prăbușit peste el și a murit.

Preotul catolic oficia liturghia de duminică atunci când s-a întâmplat incidentul tragic. Tot momentul a fost văzut live, pe internet, de enoriașii care urmăreau transmisiunea.

Crucea desprinsă de pe perete l-a lovit cu putere în zona capulului, iar părintele nu s-a mai ridicat. A fost deschisă o anchetă.

Editor : Liviu Cojan

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