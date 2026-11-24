Explozia unei singure bombe nucleare în spațiu ar putea scoate din funcțiune aproape toți sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului, provocând perturbări de lungă durată ale infrastructurii spațiale. Este concluzia unei simulări realizate de cercetători de la universitățile Princeton și Wisconsin–Madison din Statele Unite.

Potrivit rezultatelor, o detonare nucleară la aproximativ 500 de kilometri altitudine ar putea dezactiva 25% dintre sateliți în mai puțin de 24 de ore, 78% în trei zile și 98% într-o săptămână, relatează revista americană Popular Mechanics, într-un articol preluat de Yahoo News.

Cercetarea analizează consecințele ipotetice ale utilizării unei arme nucleare împotriva infrastructurii spațiale, într-un moment în care tot mai multe state depind de sateliți pentru comunicații, navigație, supraveghere și operațiuni militare.

La începutul anului 2026, peste 13.000 de sateliți se aflau pe orbite situate la altitudini mai mici de 2.000 de kilometri, regiune cunoscută drept orbita joasă a Pământului (Low Earth Orbit sau LEO).

Numărul acestora a crescut puternic în ultimii ani, odată cu dezvoltarea constelațiilor comerciale și extinderea infrastructurii spațiale militare.

Departamentul american al Apărării continuă să lanseze sute de sateliți destinați detectării rachetelor și comunicațiilor militare, ceea ce face ca infrastructura orbitală să devină tot mai importantă pentru securitatea națională.

În același timp, concentrarea unui număr mare de sateliți în regiuni orbitale relativ apropiate creează vulnerabilități în fața unor atacuri de amploare.

O bombă de o megatonă, detonată la 500 de kilometri deasupra Atlanticului

Pentru a estima consecințele unui asemenea atac, oamenii de știință au simulat detonarea unei arme nucleare cu o putere de o megatonă la aproximativ 500 de kilometri deasupra Atlanticului de Sud.

Scenariul a urmărit atât efectele radiațiilor asupra sateliților, cât și evoluția obiectelor rămase pe orbită după ce echipamentele lor electronice ar fi fost avariate.

Spre deosebire de o explozie nucleară produsă la suprafața Pământului, unde unda de șoc și căldura reprezintă principalele mecanisme de distrugere, în spațiu efectele radiațiilor asupra sistemelor electronice devin esențiale.

Citește și

SUA au trimis peste 1.000 de militari la granița cu Belarus. Două batalioane americane, desfășurate într-o zonă strategică pentru NATO

Detonarea ar elibera particule încărcate electric, capabile să formeze centuri artificiale de radiații în jurul Pământului.

Sateliții care traversează aceste regiuni ar fi expuși repetat la radiații, ceea ce ar putea deteriora componentele electronice și reduce treptat capacitatea lor de funcționare.

Potrivit simulării, efectele nu s-ar limita la sateliții aflați în apropierea punctului exploziei, deoarece radiațiile ar afecta o regiune orbitală mult mai extinsă.

Un sfert dintre sateliți ar fi dezactivați în mai puțin de 24 de ore

Rezultatele cercetătorilor indică o deteriorare extrem de rapidă a infrastructurii spațiale.

Cercetătorii au constatat că radiațiile ar provoca cea mai mare parte a avariilor, nu impactul direct al exploziei.

Problema este amplificată de faptul că sateliții afectați nu dispar imediat de pe orbită.

Mulți ar continua să se deplaseze în jurul Pământului, dar fără posibilitatea de a-și modifica traiectoria sau de a efectua manevre pentru evitarea coliziunilor.

Astfel, un atac nuclear ar putea declanșa o a doua etapă de distrugere, provocată de ciocnirile dintre sateliții nefuncționali și alte obiecte spațiale.

Reacție în lanț: sateliții avariați s-ar ciocni între ei

Potrivit modelului realizat de cercetătorii americani, sateliții scoși din funcțiune ar continua să orbiteze Pământul și ar deveni obstacole pentru celelalte aparate.

Lipsiți de capacitatea de a efectua manevre de evitare, aceștia ar putea intra în coliziune cu alți sateliți sau cu fragmente de deșeuri spațiale.

Simularea indică trei coliziuni în primele 15 zile după explozie, șase în prima lună și cel puțin 19 în decurs de un an.

Fiecare impact ar genera noi fragmente, care ar putea deteriora alte aparate și ar amplifica riscul unor coliziuni ulterioare.

O parte dintre obiectele aflate pe orbite joase ar reintra treptat în atmosferă din cauza rezistenței aerodinamice. În schimb, sateliții și fragmentele aflate la altitudini mai mari ar putea rămâne în spațiu perioade mult mai lungi.

În aceste condiții, consecințele unui atac nuclear nu s-ar încheia după dispariția efectelor imediate ale exploziei.

Statele Unite au detonat deja o bombă nucleară în spațiu, în 1962

Scenariul analizat de cercetători are un precedent istoric.

Pe 9 iulie 1962, Statele Unite au efectuat experimentul nuclear Starfish Prime, detonând o bombă cu o putere de aproximativ 1,4 megatone la o altitudine de 400 de kilometri deasupra Oceanului Pacific, în apropierea atolului Johnston.

Explozia a generat o centură artificială de radiații, formată în urma eliberării unor particule încărcate electric.

Aceste radiații au provocat avarii grave mai multor sateliți aflați deja pe orbită, dar și unor aparate lansate ulterior.

Experimentul a demonstrat că efectele unei explozii nucleare în spațiu pot persista mult după detonare, iar sateliții pot fi afectați chiar dacă nu se află în apropierea imediată a locului exploziei.

Un an mai târziu, în 1963, Statele Unite și Uniunea Sovietică au semnat Tratatul de interzicere parțială a testelor nucleare, care a interzis exploziile nucleare experimentale în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă.

Refacerea infrastructurii spațiale ar putea dura decenii

Una dintre concluziile importante ale simulării este că înlocuirea sateliților distruși nu ar fi suficientă pentru restabilirea rapidă a serviciilor.

Noile aparate lansate pe orbită ar trebui să reziste radiațiilor persistente și riscului de coliziune cu fragmentele rezultate în urma distrugerii sateliților anteriori.

Potrivit cercetătorilor, refacerea completă a infrastructurii orbitale ar putea necesita decenii.

O asemenea situație ar afecta sistemele care depind de sateliții de pe orbita joasă, inclusiv comunicațiile comerciale, serviciile de internet prin satelit, observațiile meteorologice și numeroase aplicații militare.

Sateliții utilizați pentru detectarea lansărilor de rachete, monitorizarea unor regiuni strategice și comunicațiile dintre unitățile militare ar fi deosebit de vulnerabili.

Totuși, rezultatele nu înseamnă că toate sistemele de navigație, comunicațiile globale sau întreaga infrastructură spațială ar dispărea automat. Unele servicii utilizează sateliți aflați pe orbite medii sau geostaționare, în afara regiunii principale analizate.

Cercetătorii avertizează asupra pericolului armelor nucleare în spațiu

Autorii studiului consideră că rezultatele evidențiază necesitatea prevenirii amplasării și utilizării armelor nucleare în spațiu.

Potrivit acestora, pierderea rapidă a infrastructurii orbitale, urmată de ani de perturbări, ar avea consecințe care ar depăși cu mult efectele militare imediate ale unui atac.

Specialiștii atrag însă atenția că există în continuare incertitudini privind durata exactă în care particulele radioactive pot rămâne periculoase la altitudini mari.

De asemenea, rezultatele depind de parametrii simulării, inclusiv puterea exploziei, altitudinea detonării și distribuția sateliților.

Cercetarea a fost publicată pe platforma arXiv, destinată lucrărilor științifice aflate în etapa de prepublicare, ceea ce înseamnă că rezultatele trebuie interpretate ținând cont de caracterul preliminar al studiului.

Citește și

Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”

Editor : Sebastian Eduard