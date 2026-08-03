Umbria este în stare de șoc, iar spitalele au mobilizate în urma tragediei din provincia Rieti. Accidentul a avut loc în regiunea Lazio, la mică distanță de granița cu provincia Terni cu implicarea unui autocar, în urma căruia au rezultat numeroase victime, mai mulți oameni și-au pierdut viața.

Spitalele au fost mobilizate, forțele de Protecție Civilă au intrat în acțiune. Iar președinta Regiunii Umbria, Proietti, a urmărit îndeaproape evenimentele. Accidentul soldat cu șase morți, care a avut loc în provincia Rieti și în care au fost implicate un autocar, o rulotă și două mașini, a lăsat Umbria în stare de șoc. Accidentul s-a produs pe teritoriul regiunii Lazio, în provincia Rieti, pe șoseaua națională 79, la Coli sul Velino, transmite ANSA.

Numărul victimelor este de șase. Cinci persoane au decedat, din păcate, pe șosea, în urma teribilului carambol dintre vehicule. O altă persoană a decedat după ce a fost transportată în stare critică la spitalul din Terni.

„Scenariu de război”

Un „scenariu de război” este ceea ce au găsit în fața lor echipele de intervenție sosite din Umbria la locul accidentului de pe autostrada Terni-Rieti. A declarat acest lucru președinta regiunii, Stefania Proietti, contactată de agenția Ansa după ce s-a deplasat la fața locului.

„O tragedie imensă”, a subliniat ea, vizibil afectată. Proietti a explicat că a fost activat „protocolul pentru situații de urgență majore, iar sistemul de sănătate publică s-a mobilizat prompt”. „Personalul nostru a salvat vieți”, a subliniat Proietti, care a adresat cuvinte de laudă întregului personal implicat.

Echipajele de urgență ale serviciului 118 din Umbria au transportat la spitalul din Terni trei răniți în stare critică (cod roșu), dintre care unul a fost transportat cu elicopterul de urgență și, din păcate, a decedat ulterior, trei în stare gravă (cod galben) și doi în stare ușoară (cod verde). Alți opt răniți au fost transportați la spitalele din Perugia, Spoleto și Foligno. Triajul la fața locului a fost coordonat de echipajele de intervenție care au sosit cu ambulanța Ares 118. A intervenit și Protecția Civilă. La casa de bilete de la Cascadele Marmore a fost amenajat un punct de adunare pentru persoanele nevătămate.

Cele șase victime ale coliziunii produse pe drumul care duce spre Rieti, dintre care niciuna nu este minoră, sunt turiști care se îndreptau spre Cascada Marmore și ocupanții rulotei care se întorceau în zona Terni. Acestea sunt informațiile transmise agenției ANSA de surse de la fața locului. Răniții sunt, în schimb, 26, printre care un copil internat la secția de pediatrie, dar care nu se află în pericol de moarte. Sunt în curs verificări pentru a stabili identitatea celor decedați. Pe lângă asistența medicală acordată răniților, a fost activată și asistența psihologică pentru persoanele implicate care au scăpat nevătămate.

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Editor : A.R.