Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării.

Trupele ruseşti folosesc pe teatrul de război ucrainean animale precum cămile, măgari sau cai, în special pentru a transporta echipamentul necesar, a relatat pe 30 octombrie, cotidianul britanic The Daily Telegraph, preluat de News.ro.

Într-un videoclip publicat pe TikTok în 19 octombrie de contul @bandera_batya, se poate vedea o cămilă mergând pe o şosea în timp ce este legată de o camionetă. Animalul şi maşina trec pe lângă soldaţii ucraineni care repară un vehicul blindat de transport trupe M113.

Potrivit Daily Telegraph, cămila a fost capturată de trupele ucrainene în apropierea regiunii Harkov, după ce acestea au atacat o poziţie rusă. Cămila a fost probabil dusă apoi la Feldman Ecopark, un parc zoologic din Lisne situat în apropierea oraşului.

Cai şi măgari, pe lângă cămile

Cămilele, originare din Asia Centrală, au particularitatea de a putea rezista la veri calde şi uscate, precum şi la temperaturi foarte scăzute în timpul iernii. Ele pot transporta şi încărcături extrem de grele, motivul principal pentru care sunt utilizate de armata rusă în Ucraina.

Nu este prima dată când un cămilă este văzută pe teatrul de război ucrainean. În februarie anul trecut, un soldat rus a fost fotografiat în timp ce călărea o cămilă.

În afară de cămile, soldaţii ruşi folosesc şi cai şi măgari pe teren. O tactică susţinută în urmă cu câteva luni, în special de Viktor Sobolev, deputat în Duma şi membru al comisiei de apărare. „Dacă anumite mijloace, precum utilizarea măgarilor şi a cailor, sunt folosite pentru a transporta muniţie şi alte provizii până la linia frontului, este normal”, a estimat el.

