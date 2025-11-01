Live TV

Video Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse, capturată de soldaţii ucraineni lângă Harkov

Data publicării:
camila salvata 2 (1)
Captură foto din video pe TiTkok, contul bandera_batya
Din articol
Cai şi măgari, pe lângă cămile

Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării.

Trupele ruseşti folosesc pe teatrul de război ucrainean animale precum cămile, măgari sau cai, în special pentru a transporta echipamentul necesar, a relatat pe 30 octombrie, cotidianul britanic The Daily Telegraph, preluat de News.ro.

Într-un videoclip publicat pe TikTok în 19 octombrie de contul @bandera_batya, se poate vedea o cămilă mergând pe o şosea în timp ce este legată de o camionetă. Animalul şi maşina trec pe lângă soldaţii ucraineni care repară un vehicul blindat de transport trupe M113.

@bandera_batya Спецпідрозділ активних дій ГУР МО України не тільки нищить ворога , а і в лабораторії вирощує бойових верблюдів 🐫 #харків#гур#фельманэкопарк#україна#@Feldman Ecopark @Feldman Ecopark ♬ оригинальный звук - 🫡Бандера Батя 🦉🇺🇦

Potrivit Daily Telegraph, cămila a fost capturată de trupele ucrainene în apropierea regiunii Harkov, după ce acestea au atacat o poziţie rusă. Cămila a fost probabil dusă apoi la Feldman Ecopark, un parc zoologic din Lisne situat în apropierea oraşului.

Cai şi măgari, pe lângă cămile

Cămilele, originare din Asia Centrală, au particularitatea de a putea rezista la veri calde şi uscate, precum şi la temperaturi foarte scăzute în timpul iernii. Ele pot transporta şi încărcături extrem de grele, motivul principal pentru care sunt utilizate de armata rusă în Ucraina.

Nu este prima dată când un cămilă este văzută pe teatrul de război ucrainean. În februarie anul trecut, un soldat rus a fost fotografiat în timp ce călărea o cămilă.

În afară de cămile, soldaţii ruşi folosesc şi cai şi măgari pe teren. O tactică susţinută în urmă cu câteva luni, în special de Viktor Sobolev, deputat în Duma şi membru al comisiei de apărare. „Dacă anumite mijloace, precum utilizarea măgarilor şi a cailor, sunt folosite pentru a transporta muniţie şi alte provizii până la linia frontului, este normal”, a estimat el.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
Col Toma Marius Cezar
4
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Surpriză de proporții: milionarul român divorțează, după 7 ani de căsnicie! Actele au fost deja depuse
Digi Sport
Surpriză de proporții: milionarul român divorțează, după 7 ani de căsnicie! Actele au fost deja depuse
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
avioane f-16 polonia
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026...
Rachete de croazieră, steagul Rusiei în fundal
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi...
atac ucrainean asupra unei conducte petroliere rusesti
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din...
Ultimele știri
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul. Mesajul Maiei Sandu
Un bărbat, costumat în vrăjitor, a spart un magazin din Timiș. Trucul prin care a dispărut cu un laptop de peste 10.000 de lei
IGPR îi răspunde lui George Simion, care a acuzat poliția că nu a luat măsuri, deşi ar fi primit peste 90 de ameninţări cu moartea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Valeri Gherasimov la birou
Trupele ruse se află în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina, afirmă generalul Valeri Gherasimov
Olenya air base Russia
Imagini din satelit: Rusia masează trupe la granița cu Finlanda și Suedia
A,Group,Of,Modern,Warfare,Soldiers,Is,Fighting,A,War
Ucraina numește un nou comandant pentru frontul din Donețk, în încercarea de a opri înaintarea rusă
Moscow, Russia. 28th Jan, 2021. Russian President Vladimir Putin, presidential aide Vladimir Medinsky and museum director Alexander Shkolnik, visit the Victory Museum on Poklonnaya Hill January 28, 2021 in Moscow, Russia. Putin marked the 77th anniversary
Dilema lui Putin: unde să își concentreze viitoarea ofensivă în Ucraina. ISW: „Comandamentul rus are de făcut o alegere”
profimedia-0856131337
Frontul din Ucraina s-ar putea prăbuși. ISW: Trupele rusești ar putea avansa rapid și neașteptat
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist de la Steaua, reprofilare de senzație! S-a făcut artist și a lansat deja primul album...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
A dat o avere fără să stea pe gânduri! Ion Țiriac, gestul uriaș cu care a uimit România
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Calcul complet. Cât trebuie să câștigi ca să iei un apartament cu două camere prin credit ipotecar
Digi FM
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la...
Digi Sport
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Pro FM
Callum Turner: Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Regula de la care cei doi nu se abat în...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Cine ia banii după 13 noiembrie?
Digi FM
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles