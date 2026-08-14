Schimbare radicală de poziție: Polonia va trimite Ucrainei avioane de luptă. Ce va primi Varșovia în schimb de la Kiev

Polonia se pregătește să transfere Ucrainei, „în următoarele săptămâni”, avioane de vânătoare sovietice MiG-29 în schimbul unui lot de drone și a tehnologiei necesare pentru producția acestora, au declarat pentru Wirtualna Polska surse bine informate.

Sursele citate de publicație nu au precizat numărul total de avioane de luptă pe care Varșovia le va trimite la Kiev, dar anterior, Ministerul Apărării din Polonia menționase o cifră de 6–8 avioane de vânătoare. Este vorba despre avioane MiG cu durata de viață operațională practic epuizată, pe care armata poloneză intenționa să le scoată din dotare anul trecut.

La rândul său, Varșovia se așteaptă să primească 1.500 de drone cu rază lungă de acțiune produse de compania Fire Point și garanția furnizării unui număr identic în cazul unei agresiuni militare împotriva Poloniei. În ciuda acordului de facto, partea poloneză rămâne prudentă în ceea ce privește punerea în aplicare a tranzacției. „Pe hârtie, totul arată foarte bine. Cu toate acestea, suntem conștienți că, într-o situație critică, concernul (Fire Point. — TMT) ar putea invoca forța majoră și spune: din păcate, suntem în război, nu avem posibilitatea de a onora contractul, noi înșine avem nevoie de acest echipament, deoarece ne aflăm într-o situație mai gravă”, a menționat o sursă a Wirtualna Polska.

Negocierile dintre Varșovia și Kiev privind transferul avioanelor de vânătoare MiG-29 în schimbul unor drone au început încă de anul trecut. La sfârșitul lunii iunie, ministrul polonez al apărării, Vladislav Kosiniak-Kamysz, a declarat că Polonia nu va transfera avioane de luptă, întrucât Kievul a refuzat să împărtășească tehnologiile de producție a dronelor. „Am propus, după părerea mea, o abordare foarte bazată pe parteneriat. Avioane MiG în schimbul dronelor. Ucrainenii au fost de acord inițial, dar nu au respectat această înțelegere”, a explicat Kosiniak-Kamysz.

S-a reușit ieșirea din impasul negocierilor după numirea lui Rustem Umerov în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, au menționat sursele citate de Wirtualna Polska. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Umerov, care până atunci fusese principalul negociator cu SUA, se va concentra pe acordurile cu partenerii privind dronele. La sfârșitul lunii iulie, Ministerul Apărării din Polonia a anunțat că a primit de la Kiev noi propuneri privind schimbul de drone cu avioane.

Editor : A.R.