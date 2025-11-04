Schimb de focuri de armă în Anderlecht, regiunea capitalei Bruxelles. Un copil de 11 ani a fost rănit ușor. Autorii au fugit pe scutere

Un schimb de focuri a avut loc, marți dimineață, în comuna Anderlecht din regiunea capitalei Bruxelles, potrivit Parchetului, care a confirmat o primă informație publicată de BX1, scrie The Brussels Times. Mai multe focuri de armă au fost trase în Piața Alphonse Lemmens. Gloanțe au fost găsite în geamul unei case din apropiere. Un copil de 11 ani a fost rănit ușor de cioburile ferestrei sparte. Potrivit informațiilor, copilul dormea în momentul incidentului.

O ambulanță a sosit la fața locului pentru a acorda îngrijirile necesare, iar serviciile de asistență pentru victime ale poliției au fost chemate ca să ofere sprijin copilului și familiei acestuia.

Mai multe urme de gloanțe au fost descoperite și pe vehicule parcate în piață. Aproximativ 15 cartușe au fost găsite la fața locului.

Se crede că doi suspecți au fugit de la fața locului pe scutere. „Sunt mobilizate resursele necesare pentru identificarea și prinderea acestora”, precizează Parchetul, într-un comunicat.

A fost deschisă o anchetă în legătură cu incidentul. Echipa federală de criminalistică și experți balistici au efectuat cercetări la fața locului.

