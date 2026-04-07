Schimb de focuri în apropierea consulatului israelian din Istanbul: trei atacatori neutralizați și doi polițiști răniți

Trei atacatori au fost neutralizați și doi polițiști au fost răniți într-un incident armat care a avut loc marți în apropierea clădirii care găzduiește consulatul israelian din Istanbul, relatează agenția de presă Anadolu.

Ministrul turc de Interne, Mustafa Ciftici, a precizat că schimbul de focuri s-a petrecut în fața clădirii Yapi Kredi Plaza de pe strada Buyukdere, din cartierul Beșiktaș al orașului Istanbul, conform sursei citate. În urma incidentului, doi dintre atacatori au fost uciși, iar un al treilea a fost capturat.

Totodată, Ciftci a postat pe X că unul dintre atacatori avea legături cu „o organizație care exploatează religia”. Doi dintre atacatori erau frați, unul dintre ei având antecedente penale legate de infracțiuni de droguri, conform The Guardian.

Ministrul turc al Justiției a declarat că a fost deschisă o anchetă în urma informațiilor privind focuri de armă în apropierea Consulatului Israelului din cartierul Beșiktaș din Istanbul, conform NBC News.

Ministrul turc al Justiției, Akin Gurlek, a confirmat într-o postare pe X informațiile privind focurile de armă din apropierea consulatului. Nu a fost clar de la început dacă consulatul a fost ținta directă a atacului.

Gurlek a declarat că Parchetul General din Istanbul a „demarat imediat” o anchetă cu privire la informațiile referitoare la focuri de armă, în cadrul acesteia fiind desemnați un procuror general adjunct și doi procurori.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Israelului a declarat separat pentru The Jerusalem Post că incidentul face obiectul unei anchete, dar a precizat că, în prezent, consulatul nu are personal.

