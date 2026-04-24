Schimb de focuri între două grupuri, într-un mall din SUA: un om a murit și 5 au fost răniți. Alte 5 persoane au fost arestate

Un schimb de focuri între două grupuri de oameni care s-au luat la ceartă într-un mall din SUA a dus la moartea unei persoane și rănirea altor 5, relatează BBC.

Incidentul a avut loc în timpul prânzului, joi, la sectorul de restaurante al mall-ului.

„Din păcate, în zonă au fost și persoane nevinovate care ar fi putut fi rănite”, a declarat șeful poliției din Baton Rouge, Thomas Morse Jr., în cadrul unei conferințe de presă.

Cinci persoane au fost arestate în legătură cu schimbul, a declarat poliția.

Anterior, poliția anunțase că zece persoane au fost duse la spital și cel puțin două au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Ulterior, au actualizat bilanțul la cinci persoane rănite.

Morse a spus că incidentul nu a fost un act de violență aleatoriu, ci „un dezacord între două grupuri de oameni”.

Poliția a îndemnat, de asemenea, martorii să distribuie autorităților înregistrări video ale schimbului de focuri.

„Pentru bătăușii care au făcut asta, vă vom prinde”, a declarat primarul orașului Baton Rouge, Sid Edwards.

Guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, a spus la rândul său că se coordonează cu forțele de ordine și a avertizat oamenii să evite zona.

El a scris pe rețelele de socializare că „se roagă pentru cei afectați și este recunoscător pentru răspunsul rapid al polițiștilor la incident”.

Editor : M.B.

