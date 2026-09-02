Ziarul Ukrainska Pravda, cu sediul la Kiev, şi mai multe canale ucrainene pe Telegram au relatat miercuri despre un schimb de focuri între agenţi ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării (GUR) ucrainean şi membri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), o confruntare care ar fi avut loc în urma dispariţiei recente a unuia dintre liderii principalei forţe de voluntari ruşi care luptă alături de GUR.

Incidentul ar fi avut loc miercuri dimineaţă devreme în faţa casei presupusului soldat răpit, Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruşi, informează EFE, potrivit Agerpres.

O sursă anonimă citată de Ukrainska Pravda a declarat că trei persoane au fost rănite în schimbul de focuri, toţi membri ai GUR.

Focurile de armă pot fi auzite în întunericul nopţii în videoclipuri postate de canale ucrainene pe Telegram. Într-un alt videoclip, se poate observa cum cel puţin un om este întins pe asfalt şi primeşte îngrijiri medicale, afară fiind deja lumină.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform unei înregistrări video înregistrate la locul incidentului de către avocatul lui Kaplunov, Taras Vorovski, un grup de agenţi din grupul de operaţiuni speciale Alpha al SBU a ajuns la domiciliul lui Kaplunov din Kiev în timpul nopţii, cu presupusa intenţie de a plasa probe incriminatoare.

În videoclip, Vorovski îi arată pe „tovarăşii” lui Kaplunov în haine civile, care ar fi şi membri ai GUR, şi explică faptul că au ajuns la faţa locului după ce au fost alertaţi de prezenţa agenţilor SBU.

În aceeaşi înregistrare video, avocatul lui Kaplunov îi critică pe agenţii SBU înarmaţi pentru că au ajuns la domiciliul clientului său fără să-l informeze pe acesta în calitate de avocat al său.

Vorovski explică faptul că Kaplunov a fost „răpit” de la domiciliul său pe 23 august de către „persoane necunoscute care s-au expus acum”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La rândul său, într-un comunicat emis miercuri dimineaţă de SBU, serviciul ucrainean a declarat că a dejucat, împreună cu GUR, un atac terorist al serviciilor secrete ruseşti împotriva „unuia dintre liderii mişcării naţionaliste de opoziţie ruse, care a sosit în Ucraina de Ziua Independenţei”, pe 24 august.

Răpirea lui Kaplunov, raportată de avocatul său, a avut loc pe 23 august.

Editor : C.S.