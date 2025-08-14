Live TV

Schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, înainte de summitul Trump - Putin

Data publicării:
soldati ucraineni eliberati de rusia
Soldații ucraineni capturați de ruși s-au întors acasă. Sursă foto: X

Ministerul rus al apărării a anunţat că Moscova şi Kievul au făcut joi un schimb de câte 84 de prizonieri de război de fiecare parte, cu o zi înainte de summitul din Alaska între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său american, Donald Trump.

„84 de militari ruşi s-au întors de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, au fost predaţi 84 de prizonieri de război din forţele armate ucrainene”, potrivit ministerului rus, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat imagini cu soldați și civili ucraineni eliberați din captivitate de Rusia.

Cele două părţi aflate în conflict au făcut schimb de mii de prizonieri anul acesta, în conformitate cu acordurile încheiate în timpul a trei runde de discuţii directe la Istanbul, din mai până în iulie.

Aceste schimburi sunt singurul rezultat concret al acestor întâlniri. În cadrul ultimei întâlniri în acest format din iulie, cele două delegaţii au constatat doar „diferenţe” de poziţie cu privire la încheierea conflictului.

Schimbul de joi de prizonieri are loc cu o zi înainte de întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska, care va aborda în principal posibilităţile obţinerii păcii în Ucraina.

