Schimb de replici între Erdogan și Netanyahu. Premierul israelian „îi calcă pe urme lui Hitler”, acuză președintele turc

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat joi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că „îi calcă pe urme lui Hitler”, cei doi lideri acuzându-se reciproc de „genocid” prin discursuri şi comunicate, relatează AFP.

Afirmând că Israelul s-a transformat într-o „fabrică de suferinţă” care se hrăneşte „cu sânge şi lacrimi”, şeful statului turc l-a comparat din nou pe Netanyahu cu Adolf Hitler, prezicându-i „aceeaşi soartă ca a celorlalţi tirani din istorie”.

Miercuri, Erdogan, aflat în conflict deschis cu Benjamin Netanyahu de la izbucnirea războiului din Gaza la sfârşitul anului 2023, declarase deja că „securitatea Turciei începe (...) la Alep, Damasc şi Beirut”, considerând că premierul israelian şi „clica sa criminală” ameninţă şi Turcia.

„Nu vom tolera ca lucrurile să fie impuse ca un fapt împlinit în ţările surori şi nu vom rămâne cu mâinile în sân în faţa atacurilor”, a adăugat el în faţa deputaţilor partidului său, subliniind că armata israeliană „refuză să se retragă din Liban”, unde atacurile israeliene au provocat aproximativ 3.700 de morţi de la declanşarea, pe 2 martie, a noului său război împotriva Hezbollahului, potrivit autorităţilor locale.

Biroul lui Benjamin Netanyahu a replicat miercuri seara într-un comunicat, acuzându-l pe „dictatorul antisemit Erdogan, autorul unui genocid împotriva kurzilor”, că susţine Hamas şi că îşi închide opozanţii, considerând că „el este cu siguranţă ultimul care poate da lecţii de morală Israelului”.

Într-un nou răspuns, Recep Tayyip Erdogan a denunţat, joi, fărădelegile comise în Gaza de „reţeaua sionistă genocidară condusă de Netanyahu”. „Cei care atacă regiunea noastră ca nişte rechini însetaţi de sânge vor trebui să răspundă într-o zi pentru faptele lor”, a punctat el.

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Editor : A.M.G.