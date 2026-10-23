Rusia şi Ucraina au efectuat vineri un alt schimb de prizonieri de război, implicând 270 de persoane din fiecare parte, a anunţat Moscova, înainte de reluarea negocierilor programată pentru noiembrie, conform AFP, citată de Agerpres.

Ministerul rus al Apărării a declarat că „270 de militari ruşi au fost repatriaţi de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev”. „În schimb, 270 de prizonieri de război din forţele armate ucrainene au fost predaţi”, a adăugat el prin intermediul aplicaţiei de mesagerie Max.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris într-un mesaj pe X că acest schimb este „un rezultat important”

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„270 dintre ai noștri s-au întors acasă. Un rezultat foarte important. Se întorc acasă membri ai Gărzii Naționale, inclusiv luptători din divizia „Azov”, grăniceri, luptători din Forțele de Apărare Teritorială, din Marina Militară, din Forțele Terestre, din Forțele de Asalt Aerian și din Serviciul de Transport Special al Statului, precum și nouă civili. Majoritatea se aflau în captivitate încă din 2022. (...)Îi ținem minte pe toți și continuăm să-i căutăm pe toți. Mulțumesc tuturor celor care depun eforturi pentru a face posibile aceste schimburi”, a transmis Zelenski.

Operaţiuni de acest tip sunt efectuate în mod regulat.

Schimbul de prizonieri şi de rămăşiţe ale soldaţilor căzuţi la datorie sunt ultimele domenii de cooperare rămase între Rusia şi Ucraina şi singurul rezultat tangibil al negocierilor dintre cele două ţări.

Discuţii directe între ruşi şi ucraineni, mediate de Statele Unite, sunt programate să aibă loc în noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunţat Kremlinul vineri.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, participarea unui trimis special al Uniunii Europene la discuții „va depinde de poziția pe care o va adopta Bruxelles-ul”.

El a mai afirmat că „o soluționare cuprinzătoare a conflictului este imposibilă fără a se discuta problemele de securitate atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei”.

Aceste discuţii erau blocate de la începutul anului.

Editor : C.L.B.