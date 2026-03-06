Live TV

Schimb masiv de prizonieri între Ucraina și Rusia: 1.000 de persoane s-au întors acasă în două zile

photo-collage.png (82)
După o pauză de mai multe luni, Ucraina și Rusia au realizat al treilea schimb de prizonieri din acest an, iar 300 de ucraineni s-au întors din captivitatea rusă, la data de 6 martie 2026. Foto: Profimedia

Ucraina și Rusia au realizat vineri un nou schimb de prizonieri de război, câte 300 de persoane din fiecare tabără, în cadrul unui acord convenit la recentele negocieri de la Geneva. În total, 1.000 de oameni s-au întors acasă în doar două zile, după ce joi cele două părți au eliberat câte 200 de prizonieri, potrivit AFP și Reuters.

Este al doilea schimb de prizonieri de război din acest an și vine după recenta rundă de negocieri de pace mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia.

Unii dintre prizonierii eliberați erau reținuți încă din 2022, de la începutul războiului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că militarii repatriați au luptat pe mai multe fronturi.

Ei au apărat Ucraina în diverse sectoare – Doneţk, Luhansk, Harkov, Zaporijie, Herson şi Mariupol”, a declarat Zelenski pe aplicația Telegram, comentând a doua zi a schimbului.

„Cei mai mulți dintre ei se aflau în captivitate de mai bine de un an, unii încă din 2022”, a adăugat președintele.

Potrivit liderului ucrainean, doi civili ucraineni au fost repatriați vineri.

Ministerul rus al Apărării a declarat că Statele Unite și Emiratele Arabe Unite au acționat ca mediatori în cadrul acestui schimb de prizonieri.

Zelenski a publicat și un videoclip în care zeci de bărbați coboară din autobuze mari albe, zâmbesc, salută și le mulțumesc grănicerilor ucraineni care îi întâmpină.

Sunt viu şi sănătos. Totul este bine. Nu mai am dinţi”, a spus un militar, vorbind la telefonul mobil cu difuzorul pornit.

Ultimul schimb de prizonieri de război avusese loc la începutul lunii februarie, după negocierile de pace de la Abu Dhabi.

Ucraina spera la o nouă rundă de negocieri privind încheierea războiului la începutul lunii martie, însă acestea au fost amânate după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns cu rachete către Israel și mai multe baze din Golf care găzduiesc facilități militare americane.

Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că Ucraina așteaptă din partea Statelor Unite o nouă dată pentru negocieri.

