Schimb tensionat de replici între Putin și premierul Armeniei. Ce l-a înfuriat pe președintele rus

Preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul armean Nikol Paşinian au avut marţi, în marginea unui summit din Kîrgîzstan, un schimb tensionat de replici cu privire la dorinţa Erevanului de a candida la Uniunea Europeană, demers considerat de Moscova incompatibil cu Uniunea Eurasiatică formată din ţări din fosta URSS, notează AFP, potrivit Agerpres.

Cei doi lideri s-au întâlnit cu ocazia summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) din Kîrgîzstan, în Asia Centrală, pentru prima dată de la alegerile din Armenia care au confirmat pivotarea acestei ţări din Caucaz către Occident.

Vladimir Putin a reiterat cu această ocazie poziţia Moscovei, potrivit căreia aderarea Armeniei la Uniunea Europeană „creează cu siguranţă dificultăţi pentru menţinerea statutului său în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice”.

El a cerut din nou Erevanului să supună dorinţa sa de aderare la UE unui referendum „cât mai rapid posibil”.

„Trebuie să ne ajustăm politicile comerciale şi economice în funcţie de aceste posibile decizii”, a declarat el.

Nikol Paşinian a răspuns că adoptarea, anul trecut, a unei legi care declară oficial intenţia Armeniei de a candida la UE face inutil un referendum.

El a afirmat că este prematur să se vorbească despre o ieşire a Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică.

„Adoptarea unei legi care iniţiază procedura de aderare la o altă organizaţie economică echivalează, de fapt, cu anunţarea retragerii din a noastră”, i-a răspuns Putin.

Aflată sub influenţă rusă încă de la cucerirea Caucazului de către Rusia în secolul al XIX-lea, Armenia a început în ultimele luni o schimbare de direcţie către occidentali, sub impulsul premierului Paşinian, al cărui partid a câştigat alegerile legislative în iunie.

Ambiţia afişată a şefului guvernului armean de a face ca ţara sa să adere la UE a răcit relaţiile dintre Erevan şi Moscova, care a adoptat ca represalii sancţiuni împotriva Armeniei, unde rămâne un partener comercial major.

Editor : C.L.B.