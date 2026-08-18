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Video Schimbare a tacticii de pe linia frontului. Moscova solicită din nou ajutorul Coreei de Nord pentru a trimite militari

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Nord-coreeni în războiul din Ucraina.
Nord-coreeni în războiul din Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
Schimbare tactică Rachetele balistice și iarna

Problemele „dramatice” de efective cu care se confruntă Rusia afectează modul în care forțele sale acționează pe frontul ucrainean și au determinat o schimbare tactică, afirmă redactorul-șef al Kyiv Post.

Ucraina a afirmat săptămâna aceasta că soldați nord-coreeni ar putea fi detașați pentru a înlocui trupele rusești care păzesc regiunile de frontieră, cu scopul de a elibera mii de soldați ruși pentru a servi în Ucraina.

„Au nevoie de efective”, a declarat Bohdan Nahailo, șeful Kyiv Post, pentru TVP World. „Și dacă Coreea de Nord este dispusă să le ofere asta, vor accepta, desigur, și vor plăti pentru asta.

Dar faptul că se pregătesc să-și retragă trupele din alte regiuni de frontieră arată că există o lipsă foarte drastică și dramatică de efective – să le spunem «carne de tun» – pe liniile frontului.”

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Schimbare tactică

Jurnalistul a afirmat că actuala lipsă de efective – o problemă cu care se confruntă și Ucraina – a dus la o schimbare tactică, pe măsură ce Rusia încearcă să realizeze o străpungere pe liniile frontului, în mare parte statice.

„În loc de atacuri în masă, încearcă acum să străpungă liniile ucrainene cu grupuri de trei sau patru combatanți, pentru a le îngreuna ucrainienilor identificarea lor”, a spus el.

„Acest lucru sugerează că s-au confruntat cu probleme serioase în încercarea de a avansa pe liniile frontului.”

Serhii Bratciuk, purtătorul de cuvânt al Armatei de Voluntari din Ucraina, a declarat luni la televiziunea ucraineană că Rusia ar putea muta 15.000–20.000 de soldați gata de luptă din regiunile de frontieră către zone mai active ale frontului, dacă soldații nord-coreeni îi vor înlocui.

Rachetele balistice și iarna

Nahailo a avertizat, de asemenea, că Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe rachetele balistice și se pregătește să facă iarna care urmează deosebit de dificilă pentru Ucraina prin atacuri de lungă distanță.

Între timp, Ucraina își dezvoltă propriile rachete balistice cu rază lungă de acțiune, în speranța de a riposta.

„Ucrainenii au fost subestimați acum un an, acum doi ani”, a spus Nahailo. „Totul este posibil.”

Editor : M.C

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