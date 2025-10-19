Live TV

Schimbare de putere în Ciprul de Nord. Câștigătorul alegerilor este favorabil unei reunificări a insulei sub forma unui stat federal

Data publicării:
New Turkish Cypriot leader Erhurman celebrates winning the Turkish Cypriot elections in divided capital Nicosia
Noul lider cipriot turc Tufan Erhurman sărbătorește victoria în alegerile cipriote turce din capitala divizată Nicosia, în statul separatist cipriot turc. Foto: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Din articol
„Relația noastră cu Turcia este vitală” Liderul cipriot din sud îl felicită pe Erhürman

Un candidat moderat a câștigat alegerile prezidențiale cipriote turce duminică, învingând un candidat radical într-un vot crucial care ar putea contribui la relansarea negocierilor ONU privind reunificarea Ciprului, aflate în impas, relatează bianet.org.

Politicianul de centru-stânga Tufan Erhurman a obținut victoria cu 62,8% dintre voturile a puțin peste 218.000 de alegători înregistrați, învingându-l pe actualul președinte Ersin Tatar cu o platformă electorală bazată pe relansarea negocierilor cu ciprioții greci privind viitorul Ciprului.

Erhürman, care a obținut peste 62% dintre voturi conform rezultatelor neoficiale, susține o soluție federală „bizonală, bicomunitară” pentru problema Ciprului, în timp ce președintele în exercițiu Tatar susține un model cu două state, aliniat politicii externe a Turciei privind Ciprul.

După ce și-a exprimat votul mai devreme în cursul zilei, Erhürman a declarat: „Aceste alegeri sunt pentru copiii noștri. Aceasta este conștiința cu care am acționat. Decizia luată aici va avea un impact asupra viitorului nostru”.

Tatar, pe de altă parte, a prezentat votul ca o alegere „asemănătoare unui referendum” privind viitorul comunității cipriote turce. „Ceea ce contează este lupta poporului cipriot turc pentru existența pe aceste meleaguri, drumul său către o mai mare prosperitate în perioada următoare și marșul său legitim, legal și suveran către viitor ca unul dintre cele două popoare ale Ciprului”, a declarat el după ce și-a exprimat votul.

Tatar și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de Turcia și președintele Recep Tayyip Erdogan pentru sprijinul continuu acordat Ciprului de Nord.

După ce rezultatele au devenit clare, Tatar a recunoscut înfrângerea, spunând: „Desigur, trebuie să respectăm decizia alegătorilor. Am servit neobosit timp de cinci ani, dar aceasta este hotărârea pe care au luat-o alegătorii. Îl felicit pe Tufan Erhürman”, potrivit relatărilor din mass-media cipriotă turcă.

„Relația noastră cu Turcia este vitală”

După victoria electorală, Tufan Erhürman a respins acuzațiile că ar fi anti-Turcia, calificând astfel de afirmații drept „propagandă” într-un interviu acordat agenției de stat turce Anadolu (AA).

„Nu există învinşi în aceste alegeri. Noi, poporul cipriot turc, am câştigat împreună”, a afirmat Tufan Erhürman, preşedintele Partidului Republican Turc (CTP, social-democrat).

„Relația noastră cu Turcia este vitală”, a declarat Erhürman, subliniind că formularea politicii externe fără consultarea Turciei „nu a fost niciodată cazul în trecut și nu va fi nici în timpul mandatului meu”.

Liderul cipriot din sud îl felicită pe Erhürman

Nikos Christodoulides, președintele Republicii Cipru, l-a felicitat pe Tufan Erhürman pentru victoria electorală. Într-o declarație scrisă a președinției, Christodoulides și-a exprimat dorința de a „se întâlni cât mai curând posibil”.

Christodoulides a subliniat angajamentul său continuu de a „lucra cu hotărâre pentru o soluție justă și durabilă a problemei Ciprului, bazată pe principiile europene”, potrivit  ziarului Bugün Kıbrıs, care citează mass-media cipriote elene.

Avocat de profesie, născut în Nicosia şi format la Universitatea din Ankara, Tufan Erhürman, în vârstă de 55 de ani, doreşte să relanseze negocierile în vederea reunificării Ciprului sub forma unui stat federal.

El s-a implicat în negocierile pentru soluţionarea conflictului cipriot sub preşedinţia lui Mehmet Ali Talat între 2008 şi 2010. Tufan Erhürman a fost prim-ministru al RTCN din februarie 2018 până în mai 2019.

Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN) este recunoscută doar de Turcia. Înființarea sa a urmat unei serii de evenimente declanșate de o lovitură de stat din 1974 în Cipru, care avea ca scop unirea insulei cu Grecia. Ca răspuns, Turcia a lansat o operațiune militară invocându-și drepturile de garant.

În urma operațiunii Turciei, în 1975 a fost înființată o administrație de tranziție, Statul Federat Turc al Ciprului. În 1983, acesta și-a declarat independența sub numele de Republica Turcă a Ciprului de Nord.

Turcia și-a menținut prezența militară pe insulă de la operațiunea din 1974.

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pompieri explozie rahova 1
1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
dr flavia grosan
2
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
The Capitol symbol of America capital. Independence Day. The United States Capitol governance. Congress in Washington, DC. American democracy. The
„Farul democrației se stinge”. Transformarea revoluționară a modului...
kelemen hunor
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare e dacă vom...
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de...
Ultimele știri
Cătălin Drulă, despre organizarea alegerilor pentru Primăria București: Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie
Ludovic Orban: Jocul la ofsaid al PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României
Distrigaz va realimenta cu gaz blocurile din jurul imobilului afectat de explozia din Rahova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-07T121036.411
Un chip uman sculptat pe un stâlp vechi de 12.000 de ani, descoperit în situl neolitic Karahan Tepe din Turcia
Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Turcia trimite specialiști în Gaza, pentru a căuta cadavrele ostaticilor israelieni nereturnate de Hamas
femeie extenuata de munca
Țara din UE care a aprobat ziua de lucru de 13 ore. Legea a fost aprobată în Parlament
Cars waiting to embark on a ferry line up at the port of the island of Paros
Tot mai multe insule grecești vor să taxeze turiștii străini
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la...
Adevărul
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am...
Playtech
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit...
Newsweek
Pensiile rușinii: 900 lei pentru văduvele veteranilor de război. Pensii speciale, de 27 ori mai mari
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu