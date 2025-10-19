Schimbare de putere în Ciprul de Nord. Câștigătorul alegerilor este favorabil unei reunificări a insulei sub forma unui stat federal

Un candidat moderat a câștigat alegerile prezidențiale cipriote turce duminică, învingând un candidat radical într-un vot crucial care ar putea contribui la relansarea negocierilor ONU privind reunificarea Ciprului, aflate în impas, relatează bianet.org.

Politicianul de centru-stânga Tufan Erhurman a obținut victoria cu 62,8% dintre voturile a puțin peste 218.000 de alegători înregistrați, învingându-l pe actualul președinte Ersin Tatar cu o platformă electorală bazată pe relansarea negocierilor cu ciprioții greci privind viitorul Ciprului.

Erhürman, care a obținut peste 62% dintre voturi conform rezultatelor neoficiale, susține o soluție federală „bizonală, bicomunitară” pentru problema Ciprului, în timp ce președintele în exercițiu Tatar susține un model cu două state, aliniat politicii externe a Turciei privind Ciprul.

După ce și-a exprimat votul mai devreme în cursul zilei, Erhürman a declarat: „Aceste alegeri sunt pentru copiii noștri. Aceasta este conștiința cu care am acționat. Decizia luată aici va avea un impact asupra viitorului nostru”.

Tatar, pe de altă parte, a prezentat votul ca o alegere „asemănătoare unui referendum” privind viitorul comunității cipriote turce. „Ceea ce contează este lupta poporului cipriot turc pentru existența pe aceste meleaguri, drumul său către o mai mare prosperitate în perioada următoare și marșul său legitim, legal și suveran către viitor ca unul dintre cele două popoare ale Ciprului”, a declarat el după ce și-a exprimat votul.

Tatar și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de Turcia și președintele Recep Tayyip Erdogan pentru sprijinul continuu acordat Ciprului de Nord.

După ce rezultatele au devenit clare, Tatar a recunoscut înfrângerea, spunând: „Desigur, trebuie să respectăm decizia alegătorilor. Am servit neobosit timp de cinci ani, dar aceasta este hotărârea pe care au luat-o alegătorii. Îl felicit pe Tufan Erhürman”, potrivit relatărilor din mass-media cipriotă turcă.

„Relația noastră cu Turcia este vitală”

După victoria electorală, Tufan Erhürman a respins acuzațiile că ar fi anti-Turcia, calificând astfel de afirmații drept „propagandă” într-un interviu acordat agenției de stat turce Anadolu (AA).

„Nu există învinşi în aceste alegeri. Noi, poporul cipriot turc, am câştigat împreună”, a afirmat Tufan Erhürman, preşedintele Partidului Republican Turc (CTP, social-democrat).

„Relația noastră cu Turcia este vitală”, a declarat Erhürman, subliniind că formularea politicii externe fără consultarea Turciei „nu a fost niciodată cazul în trecut și nu va fi nici în timpul mandatului meu”.

Liderul cipriot din sud îl felicită pe Erhürman

Nikos Christodoulides, președintele Republicii Cipru, l-a felicitat pe Tufan Erhürman pentru victoria electorală. Într-o declarație scrisă a președinției, Christodoulides și-a exprimat dorința de a „se întâlni cât mai curând posibil”.

Christodoulides a subliniat angajamentul său continuu de a „lucra cu hotărâre pentru o soluție justă și durabilă a problemei Ciprului, bazată pe principiile europene”, potrivit ziarului Bugün Kıbrıs, care citează mass-media cipriote elene.

Avocat de profesie, născut în Nicosia şi format la Universitatea din Ankara, Tufan Erhürman, în vârstă de 55 de ani, doreşte să relanseze negocierile în vederea reunificării Ciprului sub forma unui stat federal.

El s-a implicat în negocierile pentru soluţionarea conflictului cipriot sub preşedinţia lui Mehmet Ali Talat între 2008 şi 2010. Tufan Erhürman a fost prim-ministru al RTCN din februarie 2018 până în mai 2019.

Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN) este recunoscută doar de Turcia. Înființarea sa a urmat unei serii de evenimente declanșate de o lovitură de stat din 1974 în Cipru, care avea ca scop unirea insulei cu Grecia. Ca răspuns, Turcia a lansat o operațiune militară invocându-și drepturile de garant.

În urma operațiunii Turciei, în 1975 a fost înființată o administrație de tranziție, Statul Federat Turc al Ciprului. În 1983, acesta și-a declarat independența sub numele de Republica Turcă a Ciprului de Nord.

Turcia și-a menținut prezența militară pe insulă de la operațiunea din 1974.

