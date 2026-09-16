Schimbare de regim în Suedia: opoziția de centru-stânga a câștigat alegerile parlamentare, potrivit postului public de televiziune SVT

Opoziția de centru-stânga din Suedia a învins blocul de dreapta aflat la guvernare cu o marjă extrem de mică, a anunțat miercuri postul public de televiziune SVT, după ce au fost numărate 99% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminică, transmite Reuters.

La ora 16:47 GMT (19:47, ora României), doar 26.169 de voturi separau cele două blocuri, dar, cu mai puțin de 1% din circumscripții rămase de numărat, partidele conduse de lidera opoziției, Magdalena Andersson, din Partidul Social-Democrat, păreau să obțină 175 de locuri în Riksdagul de 349 de locuri, ceea ce semnalează o schimbare de guvern.

„Probabilitatea unei răsturnări de situație în acest stadiu este atât de redusă, încât putem afirma cu încredere că opoziția va obține cele mai multe locuri în aceste alegeri”, a anunțat SVT.

Blocul de dreapta al prim-ministrului Ulf Kristersson, care include partidul de extremă dreapta Democrații Suedezi, era, între timp, pe cale să obțină 174 de locuri, conform datelor furnizate de autoritatea electorală suedeză.

Agenția numără în prezent buletinele de vot primite cu întârziere din țară și din străinătate și a declarat că acest proces ar putea continua până joi, înainte ca toate voturile să fie luate în calcul.

Editor : B.E.