Cine este Mihailo Fedorov, tânărul de 34 de ani pe care Zelenski îl vrea în fruntea ministerului Apărării

Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal
Preşedintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal, care a stat în această funcţie mai puţin de şase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorov ocupă în prezent funcţia de viceprim-ministru şi ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deşi tânăr, el este unul dintre foarte puţinii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 şi este singurul ministru care a supravieţuit tuturor remanierilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.

Decizia a fost anunţată pe 2 ianuarie, ca parte a unei remanieri politice majore, după mai multe numiri cheie. Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei, a fost numit şef al Biroului Preşedintelui, în timp ce Oleh Ivaşcenko, şeful Serviciului de Informaţii Externe, a preluat fostul rol al lui Budanov.

„Mîhailo este profund implicat în problemele legate de Drone Line (program ucrainean destinat dronelor - n.r.) şi lucrează foarte eficient la digitalizarea serviciilor şi proceselor publice”, a spus Zelenski. „Împreună cu toată armata noastră, comanda armatei, producătorii naţionali de arme şi partenerii Ucrainei, trebuie să implementăm schimbări în sectorul apărării care să fie de ajutor”, a subliniat preşedintele.

Conform Constituţiei Ucrainei, parlamentul aprobă numirea unui ministru al apărării la propunerea preşedintelui.

Fedorov îl va înlocui pe Denîs Şmîhal, care a deţinut funcţia timp de mai puţin de şase luni după numirea sa în iulie. Potrivit lui Zelenski, Şmîhal va prelua un rol „nu mai puţin important” într-o altă funcţie în cadrul guvernului.

Aliat de încredere

În 2019, Fedorov, pe atunci om de afaceri din oraşul Zaporojie din sudul ţării, s-a alăturat echipei lui Zelenski, devenind strategul digital şef din spatele campaniei prezidenţiale virtuale de succes a acestuia.

Mai târziu în acel an, Fedorov a preluat rolul de consilier al lui Zelenski, înainte de a fi ales în parlament din partea partidului Servitorul Poporului. În câteva luni, el a fost numit viceprim-ministru şi a devenit cel mai tânăr ministru din istoria Ucrainei, conducând nou înfiinţatul Minister al Transformării Digitale.

De-a lungul anilor, Fedorov a pus în aplicare viziunea preşedintelui privind o politică de „stat într-un smartphone” ca parte a cruciadei sale împotriva birocraţiei. Lansarea aplicaţiei Diia în 2020 a adus o serie de servicii guvernamentale direct în telefoanele oamenilor.

Sub conducerea lui Fedorov, ministerul a condus, de asemenea, mai multe proiecte, inclusiv producţia de drone şi reforme în domeniul educaţiei. El a jucat un rol cheie în lansarea Brave1, un proiect care leagă ministerul său de Ministerul Apărării pentru a promova tehnologia militară.

Pe măsură ce au avut loc schimbări la nivelul guvernului, Fedorov ar fi fost luat în considerare inclusiv pentru funcţia de prim-ministru. Într-un interviu din 2023, el a declarat că nu doreşte să preia această funcţie şi că speră „să nu se întâmple niciodată”.

În toamna anului 2024, Fedorov era singurul ministru al guvernului care se bucura de mai multă încredere decât neîncredere din partea ucrainenilor, 31% dintre aceştia exprimându-şi încrederea în el, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Razumkov, un think tank cu sediul la Kiev.

Mass-media şi unii parlamentari au sugerat că au existat tensiuni între Fedorov şi Andrii Iermak, fostul şef al administraţiei prezidenţiale încercând, se pare, să-l îndepărteze pe ministru, ca parte a unui efort mai amplu de a elimina oficialii populari din cercul restrâns al lui Zelenski.

La sfârşitul anului 2024, guvernul Ucrainei l-a destituit pe Fedorov din funcţia sa semi-oficială de supraveghere a Serviciului Special de Comunicaţii al Statului (SSCS), responsabil cu achiziţionarea de drone. Deşi SSCS fusese anterior implicat într-un scandal de corupţie, măsura a fost considerată de observatori la momentul respectiv ca fiind rezultatul unei lupte pentru putere cu Iermak.

Fedorov a respins speculaţiile privind un conflict cu şeful Biroului Preşedintelui.

Când echipa lui Zelenski a decis în iulie să retragă independenţa principalelor instituţii anticorupţie, provocând proteste în masă, Fedorov a adoptat o poziţie diferită, contribuind, potrivit unor surse, la inversarea situaţiei.

Negociator în probleme de tehnologie

Schimbările politice au loc pe fondul unei situaţii din ce în ce mai dificile pe câmpul de luptă şi al negocierilor cruciale de pace cu SUA, în contextul în care Washingtonul încearcă să pună capăt războiului total al Rusiei, chiar dacă acest lucru înseamnă compromiterea intereselor Ucrainei.

Spre deosebire de alţi oficiali ucraineni şi lideri militari importanţi, Fedorov nu a participat niciodată la aceste negocieri.

În schimb, el a devenit un negociator cheie cu giganţii tehnologici. Fedorov este principalul contact al Ucrainei pentru miliardarul american Elon Musk, proprietarul companiei SpaceX. După declanşarea invaziei ruseşti pe scară largă în 2022, Musk a răspuns rapid pe X la cererea lui Fedorov de terminale de internet Starlink, care au devenit în scurt timp cruciale pentru efortul de război al Ucrainei. În ciuda comentariilor controversate ale lui Musk, care au reflectat punctele de vedere ale Rusiei, oficialul ucrainean a menţinut contactul cu ei, subliniindu-i perspectiva Ucrainei. „Gestionăm relaţia noastră cu mare atenţie, încercând să arătăm că suntem extrem de eficienţi”, a declarat ministrul în 2023.

