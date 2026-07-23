Schimbare majoră la Seul: Coreea de Sud își redefinește politica față de Phenian. Ce presupune noua strategie

Ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young, a declarat joi că guvernul de la Seul renunţă la politica axată pe denuclearizarea Coreei de Nord în favoarea păcii ca precondiţie pentru reluarea negocierilor cu Phenianul.

Afirmaţiile sale intervin în contextul în care Phenianul îşi intensifică programele nuclear şi balistic, în timp ce încearcă să îşi facă recunoscut statutul nuclear de către puterile mondiale, în special China şi Rusia, transmit Yonhap şi Reuters, potrivit Agerpres.

„În ultimul an, guvernul Lee Jae Myung a renunţat, practic, la poziţia guvernului anterior centrată pe obţinerea mai întâi a denuclearizării - sau politica de denuclearizare completă, verificabilă şi ireversibilă (CVID) -, şi s-a îndreptat spre o politică de 'pacea mai întâi'”, a declarat ministrul Chung într-o conferinţă de presă, la împlinirea unui an de mandat.

Potrivit lui Chung, guvernul lucrează în prezent la o strategie care să ofere beneficii reciproce în cazul în care Coreea de Nord va opri producerea de arme nucleare.

„Motivul este că Phenianul continuă să îşi dezvolte programul nuclear chiar şi în momentul de faţă”, a spus el, menţionând că guvernul de la Seul nu vede niciun motiv să amâne noua strategie.

Chung a explicat că Statele Unite şi China au abandonat, de asemenea, politica lor de lungă durată, axată pe denuclearizarea Coreei de Nord, subliniind că eforturile de reluare a discuţiilor blocate cu Phenianul ar trebui să fie prioritare.

Editor : C.S.