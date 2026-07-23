Live TV

Schimbare majoră la Seul: Coreea de Sud își redefinește politica față de Phenian. Ce presupune noua strategie

Data publicării:
steagul correi de sud
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young, a declarat joi că guvernul de la Seul renunţă la politica axată pe denuclearizarea Coreei de Nord în favoarea păcii ca precondiţie pentru reluarea negocierilor cu Phenianul.

Afirmaţiile sale intervin în contextul în care Phenianul îşi intensifică programele nuclear şi balistic, în timp ce încearcă să îşi facă recunoscut statutul nuclear de către puterile mondiale, în special China şi Rusia, transmit Yonhap şi Reuters, potrivit Agerpres. 

„În ultimul an, guvernul Lee Jae Myung a renunţat, practic, la poziţia guvernului anterior centrată pe obţinerea mai întâi a denuclearizării - sau politica de denuclearizare completă, verificabilă şi ireversibilă (CVID) -, şi s-a îndreptat spre o politică de 'pacea mai întâi'”, a declarat ministrul Chung într-o conferinţă de presă, la împlinirea unui an de mandat.

Potrivit lui Chung, guvernul lucrează în prezent la o strategie care să ofere beneficii reciproce în cazul în care Coreea de Nord va opri producerea de arme nucleare.

„Motivul este că Phenianul continuă să îşi dezvolte programul nuclear chiar şi în momentul de faţă”, a spus el, menţionând că guvernul de la Seul nu vede niciun motiv să amâne noua strategie.

Chung a explicat că Statele Unite şi China au abandonat, de asemenea, politica lor de lungă durată, axată pe denuclearizarea Coreei de Nord, subliniind că eforturile de reluare a discuţiilor blocate cu Phenianul ar trebui să fie prioritare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
2
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Zohran Mamdani
3
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
4
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
5
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Digi Sport
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
furnici negre
Proprietarul unui restaurant cu două stele Michelin riscă închisoarea după ce a servit clienților deserturi cu furnici
Parchin Vantor
Indicii că Iranul își reconstruiește instalațiile nucleare (investigație media)
Kim Jong-un a calificat aceste fapte drept „crimă politică împotriva liniei Partidului”
Un înalt oficial din Coreea de Nord a fost demis pentru că „a jefuit fondurile statului” și „le-a risipit într-o viaţă desfrânată”
Yoon Suk Yeol, presedintele coreea de sud
Curtea Supremă a Coreei de Sud menține pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol
steag coreea de sud
O lege împotriva „știrilor false” a intrat în vigoare în Coreea de Sud. Jurnaliștii avertizează asupra riscului de cenzură
Recomandările redacţiei
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul...
mesaj ro-alert
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert...
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
Cum au ajuns 116 permise românești la o groapă de gunoi din Republica...
Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și șefă de serie la UMF Iași
„Asta nu e medicină!” Discurs manifest al unei absolvente a UMF...
Ultimele știri
Artiști neplătiți după o gală organizată de o consilieră județeană din Iași: Înainte de a face publică situația, s-a ales dialogul
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro
Primele declarații ale lui Rubio și Lavrov după întâlnirea la care au discutat despre războiul din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Când te apuci de muncă?” Răspunsul tranșant al Ioanei Ginghină pentru un urmăritor care a criticat-o după ce...
Cancan
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Fanatik.ro
Și-a găsit echipă după un an și șapte luni de coșmar la Dinamo: ”M-am gândit să renunț!”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Taxe pe trofeul CM! Câți bani oprește fiscul american din premiul Spaniei după câștigarea Cupei Mondiale
Adevărul
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în...
Playtech
Unde merită să te muți pentru un salariu mai bun. Diferența pe care mulți o descoperă abia după ce își...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
Pro FM
Jessie J și Chanan Colman s-au despărțit după cinci ani de relație. Anunțul vine la scurt timp după ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Adevarul
De ce și-a schimbat Ucraina șeful armatei în plin război. Lecția pe care România nu vrea să o învețe
Newsweek
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, a avut un accident cu rulota în drum spre un festival. „Am...