Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel

Data publicării:
Kaja Kallas
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate / Sursa foto: Profimedia Images

Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să aibă relaţii strânse

Măsurile planificate de Comisia Europeană, care au însă nevoie de aprobarea ţărilor membre, vizează impunerea de tarife vamale asupra unor mărfuri importate din Israel în valoare de 5,8 miliarde de euro, precum şi sancţionarea a doi membri ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu care susţin o linie dură: ministrul securităţii naţionale Itamar Ben Gvir şi ministrul finanţelor Bezalel Smotrich, relatează POLITICO, potrivit news.ro.

Israelul a reacţionat furios la propuneri, ministrul de externe Gideon Saar acuzând-o pe preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, că încurajează grupurile teroriste. „Este profund tulburător faptul că, prin promovarea unei astfel de propuneri, încurajaţi în practică o organizaţie teroristă responsabilă de comiterea unor crime atroce şi care continuă să le comită”, a scris el într-o scrisoare obţinută de POLITICO.

Ca parte a pachetului anunţat miercuri, UE doreşte să suspende aproximativ 20 de milioane de euro din sprijinul direct acordat diverselor proiecte israeliene, potrivit unor înalţi oficiali ai UE.

„Vreau să fiu foarte clară. Scopul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a îmbunătăţi situaţia umanitară din Gaza”, a declarat Kallas într-o conferinţă de presă la Bruxelles.

Von der Leyen ia măsuri împotriva Israelului după luni de presiuni din partea unor lideri din UE, grupuri politice şi chiar angajaţi ai UE care au semnat scrisori deschise în care o îndemnau să sancţioneze Israelul pentru războiul din Gaza.

Tarifele şi sancţiunile propuse, pe care von der Leyen le-a semnalat pentru prima dată într-un discurs adresat Parlamentului European săptămâna trecută, marchează cea mai gravă ruptură în relaţiile dintre UE şi Israel din ultimele decenii şi reduc semnificativ un acord de liber schimb de anvergură încheiat în anul 2000.

Chiar şi aşa, dacă vor fi adoptate, măsurile propuse vor fi mai degrabă simbolice decât devastatoare din punct de vedere economic pentru Israel, vizând doar 37% din totalul exporturilor către blocul comunitar şi lăsând neafectate comerţul cu servicii şi tranzacţiile financiare, în condiţiile în care UE este principalul partener comercial al Israelului, menţionează POLITICO.

Editor : A.R.

