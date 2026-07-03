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Schimbarea care nemulțumește angajații din Germania: concediul medical, prezentat din prima zi de boală

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Un medic scrie o rețetă la birou.
Foto: GettyImages
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Germania interzice angajaților să anunțe prin telefon că sunt bolnavi. Angajații vor fi obligați să se prezinte personal la medic pentru a obține un certificat medical încă din prima zi de boală, conform propunerilor stricte ale lui Friedrich Merz, relatează derwesten.de.

Noile reguli stricte, menite să stimuleze productivitatea în economia germană aflată în stagnare, înlocuiesc un sistem în care angajații puteau obține un certificat medical sunând la medic și nu erau obligați să facă acest lucru decât începând cu a treia zi de absență de la serviciu.

În timp ce autoritățile susțin noile măsuri, reprezentanții medicilor spun că efectele asupra sistemului sanitar ar putea fi serioase și acuză că deciziile au fost luate fără a ține cont de realitatea din teren.

„Numărul zilelor de concediu medical este prea mare”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz. „Creăm un set de instrumente care le va permite celor implicați, atât angajaților, cât și companiilor, să remedieze această situație.

Știm că este o decizie dificilă. Dar nu ne mai putem permite dezavantajul competitiv cauzat de absențele prelungite de la locul de muncă.”

Măsura va fi salutată de angajatori, dar a stârnit furia puternicelor sindicate din Germania. Frank Werneke, șeful sindicatului din sectorul serviciilor Verdi, l-a acuzat pe Merz că instituie „o cultură a neîncrederii față de angajați”.

Și medicii s-au opus schimbării, avertizând că aceasta va copleși medicii de familie din Germania cu programări inutile.

Președintele Asociației Medicilor de Familie, Markus Blumenthal-Beier, a calificat deciziile drept „absolut catastrofale”. „Cabinetele noastre se vor confrunta cu un val uriaș de birocrație, care cu greu va putea fi gestionat”, a declarat acesta.

Referindu-se la obligativitatea certificatului medical încă din prima zi, medicul a adăugat: „Coaliția nu doar că își pierde credibilitatea prin aceste decizii complet lipsite de fundament factual, ci acceptă, în același timp, supraîncărcarea totală a cabinetelor noastre.”

Potrivit Asociației Medicilor de Familie, noua obligație ar putea trimite milioane de persoane în plus la medic doar pentru obținerea unui certificat medical. Reprezentanții organizației susțin că oamenii vor fi nevoiți să solicite concediu medical „fără ca acest lucru să aibă vreun sens din punct de vedere medical”. Markus Blumenthal-Beier avertizează că pacienții care au nevoie urgentă de îngrijiri ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult din cauza aglomerării cabinetelor.

Germanii își iau, în medie, aproximativ trei săptămâni, sau 15 zile lucrătoare, de concediu medical pe an. Această durată este mai scurtă decât în Franța și în majoritatea țărilor nordice, dar mai lungă decât în Suedia, Țările de Jos, Danemarca, Polonia și Italia.

Editor : M.C

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