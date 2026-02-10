Schimbarea de strategie care ar putea ajuta Ucraina să respingă asalturile Rusiei. Coșmarul din Herson se extinde și în Zaporojie

Spre deosebire de Rusia, care folosește din ce în ce mai eficient dronele pentru a lovi ținte din spatele liniei frontului, susținând înaintarea lentă a trupelor sale și slăbind poziția ucrainenilor la masa negocierilor, forțele Kievului se concentrează în continuare pe omorârea a cât mai mulți soldați ruși. Mulți ofițeri și soldați din armata Ucrainei spun că este nevoie de o schimbare de strategie și că ar face față mai bine asalturilor rusești dacă atacurile ucrainene ar fi îndreptate mai mult împotriva posturilor de comandă rusești și a operatorilor de drone aflați la mulți kilometri în spatele liniei de contact.

Una dintre zonele vizate de atacurile cu drone ale rușilor este cea din jurul localității Novomikolaivka, în regiunea Zaporojie. Strategia lor este să lovească ținte aflate la o distanță între 20 și 80 de kilometri de linia frontului, în încercarea de a-i elimina pe piloții de drone ucraineni și de a distruge liniile de aprovizionare ale armatei ucrainene.

De partea cealaltă, ucrainenii încearcă să omoare cât mai mulți soldați ruși. Obiectivul lor este să ajungă să elimine 50.000 de soldați ruși pe lună – în decembrie, pierderile umane ale armatei ruse au ajuns la 35.000, potrivit ministrului apărării, Mihailo Fedorov.

Rușii au pierdut aproape 1,2 milioane de soldați (morți și răniți) de la începutul războiului și până acum, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington, în timp ce armata ucraineană a pierdut 500-600.000 de soldați.

„Rusia a adoptat o abordare mult mai sistematică de vânare a echipelor de drone ucrainene, pentru a perturba și distruge logistica dronelor ucrainene, pentru că acela este centrul de greutate al sistemului de apărare al Ucrainei”, a explicat Franz-Stefan Gady, un analist militar de la Viena, pentru Wall Street Journal.

Rușii încearcă să distrugă tot ce mișcă pe drumurile pe unde sunt aprovizionate trupele ucrainene de pe linia frontului

Ucraina are piloți de drone mai buni, dar atacurile lor asupra țintelor din spatele liniei frontului sunt mai fragmentate, potrivit lui Gady. Armata ucraineană nu are destule drone și alte arme cu care să poată lovi aceste ținte aflate la 30-200 de kilometri de front.

Comandantul Regimentului 225 de Asalt al armatei ucrainene, Oleh Șiriaev, care se confruntă constant cu atacurile rușilor în Zaporojie, este unul dintre ofițerii care ar vrea ca Ucraina să își schimbe strategia.

„Totul stă pe umerii lor la nivel tactic”, a spus Șiriaev, referindu-se la operatorii de drone și posturile de comandă ale companiilor și batalioanelor rusești.

Munca trupelor sale se aseamănă cu cea a unor pompieri – se grăbesc să „stingă focul” acolo unde soldații ruși găsesc o breșă prin care să înainteze pe câmpul de luptă. Soldații lui fac tot posibilul ca această strategie să funcționeze, dar, având în vedere că majoritatea trupelor ucrainene se află pe linia frontului din regiunea Donețk, nu au destule resurse pentru a face față asalturilor neîncetate ale forțelor inamice.

Trupele ruse se află acum la doar 22 de kilometri de orașul Zaporojie, ceea ce înseamnă că atacurile cu drone se vor înmulți. Rusia ar putea încerca să transforme viața civililor rămași în oraș într-un coșmar, așa cum a făcut-o în cazul locuitorilor din Herson, prin atacuri zilnice asupra țintelor civile.

Rușii aleg un drum și încearcă să distrugă tot ce mișcă pe el și în jurul lui, a spus un comandant adjunct de brigadă care luptă pe frontul de sud. Obiectivul lor este să distrugă moralul soldaților ucraineni, făcând ca orice deplasare înspre linia frontului și înapoi să fie un drum de coșmar.

Trupele aflate sub comanda sa și-au îmbunătățit capacitatea de a lovi ținte din spatele liniei frontului înainte ca rușii să își poată lansa misiunile de infiltrare, potrivit ofițerului ucrainean, dar este nevoie de mai mult.

Tactica de infiltrare a soldaților ruși în spatele apărătorilor ucraineni

Rușii rareori mai atacă direct pozițiile ucrainene. În schimb, grupuri mici de soldați încearcă să îi ocolească pe apărătorii ucraineni și să se infiltreze atât de mult în spatele liniei frontului încât să poată crea cât mai mult haos. Ei plătesc scump pentru folosirea acestei tactici, însă asta nu i-a descurajat să continue atacurile.

În apropierea localității Huliaipole, pe care rușii au cucerit-o parțial, o dronă ucraineană de supraveghere a depistat trei soldați ruși la doar un kilometru depărtare. „Nimeni nu înțelege cum au ajuns aici”, a spus pilotul de drone Kuts, care a direcționat mai multe drone de atac asupra acelei zone și i-a eliminat pe cei trei.

Pentru infanteriștii ucraineni, cele mai periculoase sunt dronele cu rază medie de acțiune pe care trebuie să le evite atunci când vin pe front și când pleacă de aici. „În timpul rotațiilor, din păcate, sunt multe pierderi, cele mai multe”, a spus un soldat ucrainean de 52 de ani.

Kuts, pilotul de drone, a spus că nu acordă prea multă atenție negocierilor de pace cu Rusia intermediate de SUA. Din tranșeele din Ucraina, semnarea unui acord de pace pare încă o posibilitate foarte îndepărtată.

„Ei spun ceva în public, dar pe câmpul de luptă, eu văd misiuni de asalt intensificate”, a mai spus Kuts.

