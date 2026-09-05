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Schimbări majore în preferințele ucrainenilor. Pe cine ar alege ei în locul lui Zelenski, după ani de război și scandaluri de corupție

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Volodimir Zelenski
Dacă s-ar organiza astăzi alegeri prezidențiale în Ucraina, trei posibili contracandidați l-ar înfrânge pe Zelenski în turul doi, potrivit unui sondaj recent. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Trei posibili contracandidați ar câștiga clar în fața lui Zelenski în turul doi al alegerilor Consecințele popularității în scădere a lui Zelenski Două metode pentru a evita o criză politică la Kiev

Pe aproape toată durata președinției sale și cu atât mai mult după ce Rusia a lansat războiul, ucrainenii l-au susținut pe Volodimir Zelenski, pe care l-au văzut drept un pilon al rezistenței și unității naționale, acesta demonstrând că este un lider eficient în vreme de război și că poate mobiliza lumea democratică în numele Ucrainei. Însă, după șapte ani în fruntea țării și o serie de scandaluri în care au fost implicați oameni din conducere și prieteni apropiați ai președintelui, mulți ucraineni și-au pierdut încrederea în Zelenski, care, potrivit ultimelor sondaje, ar pierde clar turul doi al alegerilor prezidențiale în fața mai multor posibili contracandidați, relatează Foreign Policy.

După izbucnirea noului scandal de corupție în care sunt implicate figuri importante din administrația lui Zelenski, această scădere a popularității președintelui ucrainean va continua să se accentueze.

În campania sa electorală din 2019, Zelenski a promis că, la doar câteva luni după ce își va începe mandatul de președinte, oficialii corupți din Ucraina vor fi judecați și condamnați pentru faptele lor. Cu toate acestea, mai mulți deputați din partidul său, numeroși miniștri și membri ai biroului său prezidențial au comis sau au fost acuzați de acte de corupție și îmbogățire ilicită.

Un sondaj recent realizat de compania de cercetare politică SOCIS din Ucraina arată că ucrainenii consideră acum corupția ca fiind o problemă mai mare chiar decât războiul. 90% dintre ucraineni cred că nivelul de corupție în țara lor este ridicat sau extrem de ridicat.

Încă și mai semnificativ este faptul că aproape 57% dintre ucraineni dau vina pe Zelenski pentru răspândirea corupției – aproape de două ori mai mulți decât într-un sondaj similar efectuat în aprilie 2025 de SOCIS.

Sondajul arată și că, dacă s-ar organiza astăzi alegeri prezidențiale în Ucraina, trei posibili contracandidați l-ar înfrânge pe Zelenski în turul doi, fiecare dintre ei cu un număr aproape dublu de voturi față de cele pe care le-ar câștiga actualul președinte.

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Actualul ambasador al Ucrainei la Londra, Valeri Zalujnîi, ar câștiga 66% din voturi la alegerile prezidențiale, dacă s-ar înfrunta în turul doi cu Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Trei posibili contracandidați ar câștiga clar în fața lui Zelenski în turul doi al alegerilor

Cu toate că Zelenski are în continuare un grup de susținători loiali, reprezentând peste 20% dintre votanți, puțini dintre alegătorii ucraineni care ar susține un alt candidat în turul întâi al alegerilor au spus că l-ar vota pe Zelenski în turul doi, dacă preferatul lor nu ar mai fi pe buletinul de vot.

Sondajul SOCIS arată că, în turul doi, Zelenski ar pierde în fața generalului Valeri Zalujnîi, care a fost demis din funcția de comandant-șef al armatei ucrainene în 2024, câștigând doar 34% din voturi, față de 66% pentru Zalujnîi.

În cazul unei confruntări cu Mihailo Fedorov, fostul ministru al apărării care a contribuit decisiv la digitalizarea Ucrainei și la tranziția înspre tehnicile de luptă cu drone și sisteme cu inteligență artificială, scorul ar fi unul similar: 36% pentru Zelenski și 64% pentru Fedorov.

Zelenski ar pierde chiar și în fața lui Kirilo Budanov, fostul șef al serviciului de informații militare al Ucrainei și actualul șef al cancelariei prezidențiale, cu toate că numele său a apărut recent în înregistrări dintr-un amplu dosar de corupție.

În acest caz, procentele actuale ar putea fi diferite față de cele obținute în urma sondajului SOCIS (38% pentru Zelenski, 62% pentru Budanov), întrucât sondajul a fost realizat înainte ca Budanov să fie asociat cu scandalul de corupție.

În cazul unei confruntări cu Mihailo Fedorov, fostul ministru al apărării, în turul doi al alegerilor, Zelenski ar obține doar 36% din voturi. Foto: Profimedia Images

Consecințele popularității în scădere a lui Zelenski

Până când va veni momentul în care vor putea fi organizate alegeri prezidențiale în Ucraina, care sunt consecințele popularității în scădere a lui Zelenski?

În timp ce sondajul SOCIS arată că 55% dintre ucraineni cred că Zelenski conduce țara într-un mod ineficient, poporul rămâne unit și înțelege că trebuie să îl susțină în continuare pe președinte, în calitate de comandant suprem al țării pe timp de război, chiar dacă mulți ucraineni resping politicile interne și stilul său de conducere.

Nemulțumirea populației față de stilul de conducere al lui Zelenski ar putea afecta moralul soldaților ucraineni pe câmpul de luptă și ar putea exacerba problema legată de ucrainenii care încearcă să evite mobilizarea în armată.

Atacurile rusești contra țintelor civile din Ucraina s-au înmulțit în ultimul timp, ceea ce anunță o posibilă campanie de bombardamente în această iarnă ce va pune la grea încercare moralul ucrainenilor, mai ales într-o perioadă în care armata Kievului duce lipsă de interceptoarele necesare pentru a se apăra de rachetele balistice ale Rusiei.

Kirilo Budanov
Zelenski ar pierde în turul doi al alegerilor chiar și în fața lui Kirilo Budanov, fostul șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, care a fost recent implicat într-un scandal de corupție. Foto: Profimedia Images

Două metode pentru a evita o criză politică la Kiev

Există două posibile metode pentru a rezolva problema în care se găsește guvernul de la Kiev, potrivit FP. Prima soluție ar fi organizarea alegerilor pe timp de război – o variantă ce nu are destulă susținere din partea ucrainenilor, ar fi greu de pus în practică și este ilegală în acest moment.

A doua soluție ar fi relansarea sistemului de guvernare prin reducerea implicării președintelui țării în agenda guvernamentală internă, formarea unui guvern de unitate națională și acceptarea participării la guvernare a unor noi politicieni din partide rivale, care nu au fost afectați de scandaluri de corupție, și a oficialilor pe care Zelenski i-a respins până acum pentru că i-a considerat potențiali competitori.

Din păcate, nimic nu sugerează faptul că Zelenski s-ar pregăti să facă un astfel de pas, potrivit FP. El a avut întotdeauna încredere absolută în deciziile pe care le-a luat și s-a înconjurat de persoane care îi sunt complet loiale și care rareori îi contestă ideile.

Vremea unei conduceri centralizate prin intermediul unui grup mic de acoliți loiali a trecut de mult, iar liderii occidentali și poporul ucrainean ar trebui să pună presiune asupra lui Zelenski să ia deciziile care vor asigura unitatea națională și o guvernare eficientă.

Editor : Raul Nețoiu

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