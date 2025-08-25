Live TV

„Schimbați jocul”. Un analist militar american, colonel în rezervă, explică ce trebuie să facă Kievul pentru a-și atinge obiectivele

tanc Ucraina
Ucrainenii trebuie să schimbe strategia Foto Profimedia
Preluarea inițiativei „Schimbați jocul”

Un colonel în rezervă al armatei SUA și veteran al conducerii NATO îndeamnă Ucraina să renunțe la actuala strategie defensivă de „uzură” împotriva Rusiei, argumentând că aceasta este nesustenabilă.

Într-un interviu acordat duminică ziarului Kyiv Post, colonelul în rezervă Richard Williams, care a ocupat în trecut funcția de director adjunct al Secției de Armament din cadrul Diviziei de Investiții în Apărare a NATO, a afirmat că Ucraina nu poate câștiga un război de uzură pe termen lung.

Williams a explicat că, deși forțele ucrainene provoacă mai multe victime inamicului, „rezervele aparent nesfârșite ale Rusiei și faptul că aceasta le consideră dispensabile” îi conferă acesteia un avantaj distinct.

„De-a lungul liniei de angajament, sau frontului, Ucraina suferă pierderi săptămânale... la o scară mai mare decât pierderile pe care le suferă ea însăși”, a spus Williams. „Dar, întrucât Putin dispune de rezerve aparent nelimitate... este puțin probabil ca Ucraina să aibă câștig de cauză într-un război de uzură defensiv/nemobil”, a afirmat el.

Preluarea inițiativei

Mesajul central al lui Williams este un apel la o schimbare fundamentală a tacticii ucrainene. El consideră că avantajul ofensiv al Rusiei rezidă în capacitatea sa de a alege momentul și locul atacului, afirmând că Rusia „în ofensivă știe unde va ataca – și asta îi conferă un mare avantaj pe câmpul de luptă”.

Pentru a contracara acest lucru, el a spus că „Ucraina trebuie acum să preia inițiativa de la inamic”. El a susținut că acest lucru necesită trecerea de la „concentrarea forțelor împotriva puterii la aplicarea forței concentrate împotriva vulnerabilităților adversarului, crearea de situații neașteptate și depășirea inamicului prin cicluri rapide de acțiune și reacție pentru a obține avantaje poziționale”.
Război mobil
Williams a sugerat că Ucraina este mai potrivită pentru un stil de „război mobil”, mai dinamic.

„Gândiți-vă la multiple penetrări neașteptate (cum ar fi mica ofensivă de la Kursk) pentru a perturba logistica acolo unde inamicul este mai puțin probabil să știe cum să se apere cel mai bine împotriva atacurilor cu drone în adâncime”, a sfătuit el. „Ucraina este mai capabilă de război mobil.”

Col Williams
Foto: NATO

„Schimbați jocul”

Williams a subliniat necesitatea critică a unei schimbări de abordare. El a descris poziția actuală a Ucrainei ca fiind o „configurație stagnantă”, avertizând că „nu poate câștiga sau chiar să se mențină pe termen nelimitat în această configurație tactică”.

Pentru a sprijini această nouă abordare, el a oferit sfaturi tactice specifice. Williams a recomandat ca, pentru penetrări cu obiective limitate, forțele ucrainene să pună accentul pe superioritatea locală, pe termen scurt, a aviației și artileriei.

În plus, el a sugerat utilizarea de câmpuri de mine rapide, transportate aerian, pe flancurile lor și utilizarea dronelor pe liniile de comunicații inamice mai adânci.
„Schimbați jocul – pentru a obține rezultatele dorite!”, a concluzionat el.

 

