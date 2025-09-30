Cel puțin un elev a murit, zeci s-au ales cu răni și 65 ar putea fi prinși sub dărâmături după ce o școală s-a prăbușit luni, 29 septembrie 2025, în Indonezia. Echipele de salvare au pus la dispoziție oxigen și apă celor au rămas blocați peste 12 ore, relatează The Guardian.

Echipele de salvare, oamenii legii și soldații au săpat întreaga noapte și au reușit să scoată opt supraviețuitori slăbiți și răniți la câteva ore după ce clădirea școlii islamice Al Khoziny din orașul Sidoarjo, Java de Est, s-a prăbușit în timp ce elevii se rugau.

Echipele de salvare au văzut și alte cadavre, ceea ce indică faptul că numărul victimelor va crește probabil.

Familiile elevilor s-au strâns la spitale sau în apropierea clădirii prăbușite, așteptând vești despre copiii lor. Rudele plângeau în timp ce priveau cum salvatorii scoteau un elev rănit și plin de praf din sala de rugăciune îngropată.

Conform unui panou amplasat la postul de comandă instalat în complexul internatului, 65 de elevi figurau ca dispăruți până marți dimineața. Cei mai mulți erau băieți din clasele VII-XI, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

„Doamne... fiul meu este încă îngropat, Doamne, te rog, ajută-mă!”, a spus o mamă când a văzut numele copilului ei pe panou.

„Vă rog, domnule, găsiți-mi copilul imediat”, a strigat un tată.

Eforturile de căutare și salvare au fost îngreunate de plăcile grele de beton, dar și de moloz și de părțile instabile ale clădirii, a spus Nanang Sigit, ofițerul care a condus operațiunea. Echipamentele grele erau disponibile, însă nu au fost folosite din pricina temerilor că ar putea provoca prăbușiri suplimentare.

„Le-am furnizat oxigen și apă celor care erau încă prinși sub dărâmături și i-am ținut în viață în timp ce ne străduiam să-i scoatem”, a mai precizat Sigit.

Conform spuselor sale, salvatorii au observat mai multe cadavre sub dărâmături, dar s-au concentrat pe salvarea celor care erau încă în viață.

Câteva sute de salvatori au luat parte la operațiunea de salvare, fiind echipați cu aparate de respirat, echipamente de descarcerare, echipamente medicale de evacuare și alte instrumente de sprijin.

Locuitorii, dascălii și administratorii au ajutat elevii răniți, mulți dintre ei prezentând leziuni la cap și oase rupte. Elevele se rugau într-o altă parte a clădirii și au reușit să scape, au mărturisit supraviețuitorii.

Un elev, în vârstă de 13 ani, a murit, iar 99 de elevi au fost răniți și transportați la spital, unii fiind în stare critică.

Autoritățile investighează cauza prăbușirii. Purtătorul de cuvânt al poliției provinciale, Jules Abraham Abast, a mai precizat că vechea sală de rugăciune avea două etaje, însă au mai fost adăugate încă două fără autorizație.

