Live TV

Video Școală prăbușită în Indonezia: un băiat a murit, iar zeci de copii sunt prinși sub dărâmături

Data publicării:
indonezia
Eforturile de căutare și salvare au fost îngreunate de plăcile grele de beton. Foto: Profimedia

Cel puțin un elev a murit, zeci s-au ales cu răni și 65 ar putea fi prinși sub dărâmături după ce o școală s-a prăbușit luni, 29 septembrie 2025, în Indonezia. Echipele de salvare au pus la dispoziție oxigen și apă celor au rămas blocați peste 12 ore, relatează The Guardian.

Echipele de salvare, oamenii legii și soldații au săpat întreaga noapte și au reușit să scoată opt supraviețuitori slăbiți și răniți la câteva ore după ce clădirea școlii islamice Al Khoziny din orașul Sidoarjo, Java de Est, s-a prăbușit în timp ce elevii se rugau.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Echipele de salvare au văzut și alte cadavre, ceea ce indică faptul că numărul victimelor va crește probabil.

Familiile elevilor s-au strâns la spitale sau în apropierea clădirii prăbușite, așteptând vești despre copiii lor. Rudele plângeau în timp ce priveau cum salvatorii scoteau un elev rănit și plin de praf din sala de rugăciune îngropată. 

Conform unui panou amplasat la postul de comandă instalat în complexul internatului, 65 de elevi figurau ca dispăruți până marți dimineața. Cei mai mulți erau băieți din clasele VII-XI, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

„Doamne... fiul meu este încă îngropat, Doamne, te rog, ajută-mă!”, a spus o mamă când a văzut numele copilului ei pe panou.

„Vă rog, domnule, găsiți-mi copilul imediat”, a strigat un tată.

Eforturile de căutare și salvare au fost îngreunate de plăcile grele de beton, dar și de moloz și de părțile instabile ale clădirii, a spus Nanang Sigit, ofițerul care a condus operațiunea. Echipamentele grele erau disponibile, însă nu au fost folosite din pricina temerilor că ar putea provoca prăbușiri suplimentare.

„Le-am furnizat oxigen și apă celor care erau încă prinși sub dărâmături și i-am ținut în viață în timp ce ne străduiam să-i scoatem”, a mai precizat Sigit. 

Conform spuselor sale, salvatorii au observat mai multe cadavre sub dărâmături, dar s-au concentrat pe salvarea celor care erau încă în viață. 

Câteva sute de salvatori au luat parte la operațiunea de salvare, fiind echipați cu aparate de respirat, echipamente de descarcerare, echipamente medicale de evacuare și alte instrumente de sprijin.

Locuitorii, dascălii și administratorii au ajutat elevii răniți, mulți dintre ei prezentând leziuni la cap și oase rupte. Elevele se rugau într-o altă parte a clădirii și au reușit să scape, au mărturisit supraviețuitorii.

Un elev, în vârstă de 13 ani, a murit, iar 99 de elevi au fost răniți și transportați la spital, unii fiind în stare critică.

Autoritățile investighează cauza prăbușirii. Purtătorul de cuvânt al poliției provinciale, Jules Abraham Abast, a mai precizat că vechea sală de rugăciune avea două etaje, însă au mai fost adăugate încă două fără autorizație.

Citește și:

Clipe de groază în Indonezia: Un feribot cu 280 de oameni la bord a luat foc. Cel puțin trei persoane au murit

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a...
MiG-31k
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de...
Ilie Bolojan in parlament
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea...
Ultimele știri
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă
VIDEO Drumarii au închis Transalpina din cauza ninsorii. Zonele în care intervin utilaje de deszăpezire
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
port jakarta indonezia
UE a semnat un acord de liber schimb cu Indonezia, după războiul tarifar început de Donald Trump
Air India Crash, Ahmedabad - 14 Jun 2025
Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell
Tanc rusesc
Câți militari ruși au „neutralizat” ucrainenii în acest an. Comandantul Oleksandr Sîrski tocmai a făcut publice ultimele cifre
barbat pe trotineta electrica
„Am zburat peste mașină”. Trotinetele electrice în trafic, un pericol mortal. Mărturia unui tânăr care nu purta echipament de protecție
Police Station Cleanup After Nepal Corruption Protests, Bhaktapur - 14 Sep 2025
Revoluția generației Z care răscolește un continent. Ce se întâmplă în Asia
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, cu aproape doi ani înainte de separarea de Nicole Kidman: „Dependențele mele au aruncat în aer...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Digi FM
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. Ce s-a întâmplat după 6 luni. „Am auzit la radio...
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
"M-am căsătorit cu o adevărată prințesă". Benny Blanco, nespus de fericit că a devenit soțul Selenei Gomez
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia acestei țări depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban, ultima apariție publică împreună înainte de despărțire. Zâmbetele ascundeau...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu