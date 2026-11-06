Live TV

Galerie Foto Școlile din New Delhi vor organiza cursuri online din cauza poluării grave din nordul Indiei

Data actualizării: Data publicării:
new delhi poluare grava icon profimedia
Foto: New Delhi
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Calitatea aerului se va înrăutăţi şi mai mult

Autorităţile din India le-au ordonat şcolilor din oraşul New Delhi şi din împrejurimile sale să organizeze cursuri online, încurajând totodată populaţia să lucreze de acasă şi să amâne reuniunile private, în contextul în care calitatea aerului din capitala ţării şi din zonele înconjurătoare s-a deteriorat rapid în cursul zilei de vineri, informează Reuters.

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Foto: Profimedia | Poza 1 din 5
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 2 din 5
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 3 din 5
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 4 din 5
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 5 din 5
Foto: Profimedia
,

Măsurile au fost anunţate cu două zile înainte de Diwali, festivalul hidus al luminilor, care va fi celebrat duminică şi care este asociat, de obicei, cu utilizarea pe scară largă a petardelor, un factor ce agravează şi mai mult calitatea aerului.

Poluarea atmosferică reprezintă o problemă anuală în multe zone din nordul Indiei odată cu apropierea iernii, când aerul rece şi mai greu captează emisiile vehiculelor, praful din construcţii şi fumul provenit din arderea deşeurilor vegetale.

Această problemă este exacerbată în oraşele mari precum New Delhi - unde trăiesc 20 de milioane de oameni - din cauza numeroaselor vehicule şi a şantierelor de construcţii, ceea ce face ca mulţi dintre locuitori să se confrunte cu probleme respiratorii.

New Delhi este desemnat, de obicei, cel mai poluat oraş din lume de mai multe ori pe timpul iernii de compania elveţiană IQAir, care măsoară nivelul calităţii aerului pe baza concentraţiilor de toxine, notează Reuters, citată de Agerpres.

Vineri, capitala Indiei a înregistrat un indice al calităţii aerului de 382, potrivit datelor transmise de Consiliul Central pentru Controlul Poluării, care consideră că un nivel „bun” de calitate a aerului este un indice cu valori de până la 50.

Comisia pentru Managementul Calităţii Aerului a impus restricţii vineri în baza unui plan de acţiune gradual, care impune restricţii mai puternice pe măsură ce nivelurile de poluare încep să crească.

Aceaşi comisie indiană a îndemnat guvernul local din New Delhi şi pe cele din zonele limitrofe să le permită companiilor şi agenţiilor guvernamentale să îşi trimită jumătate dintre angajaţi în regim de telemuncă.

Calitatea aerului se va înrăutăţi şi mai mult

Calitatea aerului s-a agravat din cauza unor condiţii meteorologice nefavorabile, prognozele indicând că aceasta va ajunge la nivelul „sever” în zilele următoare, a precizat aceeaşi comisie indiană în ordinul său de vineri.

„Începând de mâine, vremea va deveni şi mai nefavorabilă, vânturile vor înceta complet, ceea ce va înrăutăţi şi mai mult indicele calităţii aerului”, a declarat ministrul Mediului din New Delhi, Manjinder Singh Sirsa, într-un comunicat.

Localnicii spun că aerul toxic are un impact negativ asupra sănătăţii lor.

„Poluarea mă face să respir cu dificultate şi, de asemenea, mă face să mă simt îngrijorat. Simt, totodată, o senzaţie de înţepături la nivelul ochilor”, a declarat Sarvesh, un locuitor din New Delhi.

În ţara vecină Pakistan, oraşul Lahore se confruntă şi el cu o creştere a poluării în această săptămână, însă oficialii locali au spus că nivelul calităţii aerului s-a îmbunătăţit vineri, înregistrând o valoare de 149, comparativ cu valoarea de 312 din ziua precedentă.

„Reducerea poluării aerului este rezultatul unei strategii eficiente, al monitorizării continue, al aplicării măsurilor pe teren, precum şi al schimbării condiţiilor meteorologice şi a vitezei vânturilor”, a declarat Maryam Aurangzeb, un ministru provincial cu rang înalt.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
jd vance profimedia
2
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
4
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Elon Musk
5
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Digi Sport
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
New Project (9)
(P) Aerul din casă, mai poluat decât cel de afară: ce trebuie să știi?
roxana minzatu
UE şi-a propus ca până în 2030 ponderea elevilor de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică şi ştiinţe să scadă sub 15%
trezoreria sua gettyimages
Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Indiei şi Turciei. Nou avertisment pentru cei care ajută Iranul
petrisor peiu face declaratii
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să reducem „poluarea”
ciclon arnab india
Ciclonul Arnab a lovit coasta Indiei. Zeci de mii de oameni au fost evacuați înainte de furtuna violentă
Recomandările redacţiei
„Este doar începutul”. Riscă alertele cu bombe să paralizeze aviația...
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Nazare spune că nu vrea noi creșteri de taxe: „În 2025 am făcut-o cu...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea...
Ultimele știri
Ministerul Dezvoltării a deblocat plățile pentru „Anghel Saligny”. Cât va achita din restanțele de 2,3 miliarde de lei
Democraţii pregătesc restricții legislative asupra AI după ce au câștigat alegerile în SUA. Companiile tech au scăzut pe burse
Ministrul Mediului critică gestionarea lucrărilor la barajul Mihăileni: „E o bătaie de joc, voi solicita un audit”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ce „vrăji” a făcut Nuno Campos la Dinamo? Dezvăluiri tari din interior: ce a schimbat radical față de Kopic
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
1793966659original_govr0413
Premierul Luca Niculescu, după întâlnirea cu Roxana Mînzatu: „Locurile de muncă pentru tineri cer o politică...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Gigantul chinez care construiește o fabrică de la zero în România: au început deja angajările. Unde va fi...
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...