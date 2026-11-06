Autorităţile din India le-au ordonat şcolilor din oraşul New Delhi şi din împrejurimile sale să organizeze cursuri online, încurajând totodată populaţia să lucreze de acasă şi să amâne reuniunile private, în contextul în care calitatea aerului din capitala ţării şi din zonele înconjurătoare s-a deteriorat rapid în cursul zilei de vineri, informează Reuters.

Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Măsurile au fost anunţate cu două zile înainte de Diwali, festivalul hidus al luminilor, care va fi celebrat duminică şi care este asociat, de obicei, cu utilizarea pe scară largă a petardelor, un factor ce agravează şi mai mult calitatea aerului.

Poluarea atmosferică reprezintă o problemă anuală în multe zone din nordul Indiei odată cu apropierea iernii, când aerul rece şi mai greu captează emisiile vehiculelor, praful din construcţii şi fumul provenit din arderea deşeurilor vegetale.

Această problemă este exacerbată în oraşele mari precum New Delhi - unde trăiesc 20 de milioane de oameni - din cauza numeroaselor vehicule şi a şantierelor de construcţii, ceea ce face ca mulţi dintre locuitori să se confrunte cu probleme respiratorii.

New Delhi este desemnat, de obicei, cel mai poluat oraş din lume de mai multe ori pe timpul iernii de compania elveţiană IQAir, care măsoară nivelul calităţii aerului pe baza concentraţiilor de toxine, notează Reuters, citată de Agerpres.

Vineri, capitala Indiei a înregistrat un indice al calităţii aerului de 382, potrivit datelor transmise de Consiliul Central pentru Controlul Poluării, care consideră că un nivel „bun” de calitate a aerului este un indice cu valori de până la 50.

Comisia pentru Managementul Calităţii Aerului a impus restricţii vineri în baza unui plan de acţiune gradual, care impune restricţii mai puternice pe măsură ce nivelurile de poluare încep să crească.

Aceaşi comisie indiană a îndemnat guvernul local din New Delhi şi pe cele din zonele limitrofe să le permită companiilor şi agenţiilor guvernamentale să îşi trimită jumătate dintre angajaţi în regim de telemuncă.

Calitatea aerului se va înrăutăţi şi mai mult

Calitatea aerului s-a agravat din cauza unor condiţii meteorologice nefavorabile, prognozele indicând că aceasta va ajunge la nivelul „sever” în zilele următoare, a precizat aceeaşi comisie indiană în ordinul său de vineri.

„Începând de mâine, vremea va deveni şi mai nefavorabilă, vânturile vor înceta complet, ceea ce va înrăutăţi şi mai mult indicele calităţii aerului”, a declarat ministrul Mediului din New Delhi, Manjinder Singh Sirsa, într-un comunicat.

Localnicii spun că aerul toxic are un impact negativ asupra sănătăţii lor.

„Poluarea mă face să respir cu dificultate şi, de asemenea, mă face să mă simt îngrijorat. Simt, totodată, o senzaţie de înţepături la nivelul ochilor”, a declarat Sarvesh, un locuitor din New Delhi.

În ţara vecină Pakistan, oraşul Lahore se confruntă şi el cu o creştere a poluării în această săptămână, însă oficialii locali au spus că nivelul calităţii aerului s-a îmbunătăţit vineri, înregistrând o valoare de 149, comparativ cu valoarea de 312 din ziua precedentă.

„Reducerea poluării aerului este rezultatul unei strategii eficiente, al monitorizării continue, al aplicării măsurilor pe teren, precum şi al schimbării condiţiilor meteorologice şi a vitezei vânturilor”, a declarat Maryam Aurangzeb, un ministru provincial cu rang înalt.

Editor : Liviu Cojan